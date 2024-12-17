Kedi Olsaydın Hangi Tür Olurdun?
Kedi Olsaydın Hangi Tür Olurdun?
Kediler, özgün karakterleri ve büyüleyici tavırlarıyla birçok insanın kalbini kazanmıştır. Kimisi sevimli ve şirin hareketleriyle kimisi de hırçın ve aksi tavırlarıyla... Peki hiç kedi olmak istediğin zamanlar oldu mu? Olduysa bu test tam sana göre! Eğer kedi olsaydın ne tür bir kedi olurdun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sen tatillerini genelde nasıl bir yerde yaparsın?
4. En belirgin özelliğin hangisi?
5. Günlük hayatında aceleci misindir?
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6. Boş günlerinde yapmayı en sevdiğin aktivite hangisi?
7. Günde kaç saat uyursun?
8. Birine kolayca bağlanabiliyor musun?
9. Köpekler hakkında ne düşünüyorsun?
10. Son olarak bir mevsim seçer misin kendine?
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Sen kedi olsaydın British olurdun!
Sen kedi olsaydın Van kedisi olurdun!
Sen kedi olsaydın Birman olurdun!
Sen kedi olsaydın İran kedisi olurdun!
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