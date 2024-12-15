Şu An Ehliyet Sınavına Girsen Geçebilir misin?

Trafik kuralları ve işaretler hakkında ne kadar bilgili olduğunu düşündün mü? Ehliyet sınavına girsen teorik kısmını geçmen, kurallara olan hakimiyetine bağlıdır. Sen bu konuda kendine ne kadar güveniyorsun? Önemli olan düzenli çalışmak ve kuralları doğru şekilde uygulamak.

Hadi teste!