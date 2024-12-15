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Şu An Ehliyet Sınavına Girsen Geçebilir misin?

Şu An Ehliyet Sınavına Girsen Geçebilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 12:01

Trafik kuralları ve işaretler hakkında ne kadar bilgili olduğunu düşündün mü? Ehliyet sınavına girsen teorik kısmını geçmen, kurallara olan hakimiyetine bağlıdır. Sen bu konuda kendine ne kadar güveniyorsun? Önemli olan düzenli çalışmak ve kuralları doğru şekilde uygulamak.

Hadi teste!

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1. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

2. Motorlu araçlarda motor yağı seviyesini kontrol etmeye yarayan parça hangisidir?

2. Motorlu araçlarda motor yağı seviyesini kontrol etmeye yarayan parça hangisidir?

3. Görseldeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasak?

3. Görseldeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasak?

4. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

4. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

5. Bu tabelanın anlamı nedir?

5. Bu tabelanın anlamı nedir?
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6. Hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

6. Hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

7. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

7. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

8. Hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

8. Hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?

9. Hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

9. Hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

10. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

10. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
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11. Görseldeki trafik işaretinin anlamı nedir?

11. Görseldeki trafik işaretinin anlamı nedir?

12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

13. Hangisi bujinin görevidir?

13. Hangisi bujinin görevidir?

14. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

14. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

15. Görseldeki trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

15. Görseldeki trafik levhası hangi anlama gelmektedir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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KeremYPSA

14/15 bujinin görevini bilmiyordum öğrendim