Evet/Hayır Testine Göre O Seni Özlüyor mu?
Evet/Hayır Testine Göre O Seni Özlüyor mu?
O seni özlüyor mu? Eski günler aklına geliyor mu? Geçmişin izleriyle sessizce yüzleşiyor mu? Yoksa senin yokluğunu kabul edip kendi yoluna mı devam ediyor? Belki de bazı anılar hâlâ kalbinde bir yerde saklıdır, ama bunu sana asla söyleyemez.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yakın zamanda görüştünüz mü?
4. Seninle tekrar birlikte olmak istediğini söylese kabul eder miydin?
5. Sen onu özlüyor musun?
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6. Hayatı hala siz ayrılmadan önceki gibi mi?
7. Şu an kafan karışık mı?
8. Uzun bir ilişki miydi?
9. Kıskanç bir yapın var mı?
10. Sence aşkta gurur var mıdır?
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O seni çok özlüyor!
O seni özlemiyor!
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