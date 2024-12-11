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Evet/Hayır Testine Göre O Seni Özlüyor mu?

Evet/Hayır Testine Göre O Seni Özlüyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 12:01

O seni özlüyor mu? Eski günler aklına geliyor mu? Geçmişin izleriyle sessizce yüzleşiyor mu? Yoksa senin yokluğunu kabul edip kendi yoluna mı devam ediyor? Belki de bazı anılar hâlâ kalbinde bir yerde saklıdır, ama bunu sana asla söyleyemez.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Yakın zamanda görüştünüz mü?

4. Seninle tekrar birlikte olmak istediğini söylese kabul eder miydin?

5. Sen onu özlüyor musun?

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6. Hayatı hala siz ayrılmadan önceki gibi mi?

7. Şu an kafan karışık mı?

8. Uzun bir ilişki miydi?

9. Kıskanç bir yapın var mı?

10. Sence aşkta gurur var mıdır?

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O seni çok özlüyor!

O seni çok özlüyor. Geçen zaman, aranızdaki mesafeler, yaşanan onca şey onun seni unutmasını sağlamadı. Hala seni seviyor ve özlüyor, belki de her geçen gün biraz daha fazla. Belki bunu dile getiremiyor, belki sessiz kalmayı seçiyor, ama içinde seni düşündüğüne dair bir ses hep var. Eski günleri hatırlıyor, birlikte geçirdiğiniz anılar zihninde canlanıyor. Güldüğünüz anlar, tartışmalarınız, paylaştığınız sırlar… Hepsi onun kalbinde taptaze bir şekilde yaşıyor. Belki de geceleri başını yastığa koyduğunda sen aklına düşüyorsun. Sadece bir anlık bile olsa, “Şimdi nasıl, mutlu mu?” diye merak ediyor. Belki seninle paylaştığı anlar hayatının en değerli zamanlarıydı ve şimdi onları düşündüğünde içinde bir boşluk hissediyor. Seni kaybetmiş olmanın verdiği o his, onun için bazen dayanılmaz bir özleme dönüşüyor. Hala seni seviyor, çünkü sen onun için sadece bir anı değilsin; sen onun hayatında derin bir iz bıraktın. Bu sevgi belki de zamanla daha derinleşiyor, daha yoğun bir hal alıyor. Seni görmeyi, sesini duymayı, yanında olmayı isterken, belki de senin yokluğunla yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Ama içinde bir yerde biliyor ki, sen onun için hep özel kalacaksın. O seni çok özlüyor ve belki de senin varlığını, seni sevmenin ona verdiği o sıcak duyguyu hiç unutamayacak. Kim bilir, belki bir gün yollarınız yeniden kesişir, ya da bu özlem onun içinde bir sır olarak kalır. Ama şu bir gerçek: O seni hala seviyor ve düşündükçe her seferinde biraz daha özlüyor.

O seni özlemiyor!

O seni artık özlemiyor. Zaman, aranızdaki her şeyi silip süpürdü, anılar soldu, hisler köreldi. Seninle ilgili ne varsa, aklında bir yerlerde unutulmaya yüz tuttu. Belki bir zamanlar seni düşünmeden geçirdiği bir gün bile yoktu, ama şimdi sen onun için sadece uzak bir geçmişsin. Eski günler, paylaşılan anılar, o yoğun duygular artık onun zihninde bir yer kaplamıyor. O seni özlemiyor, çünkü hayatında yeni bir düzen kurdu. Belki başka şeylere odaklandı, belki yeni yollar buldu, belki de kendini tamamen değiştirdi. Senin varlığın, artık onun günlük hayatında bir yer tutmuyor. Seni düşündüğü, sana dair bir his duyduğu o eski günler artık geride kaldı. Onun için sen, geçmişte kapanmış bir sayfasın. Seninle ilgili hiçbir şey aklında yok, çünkü o artık farklı bir insan. Zaman her şeyi değiştirdiği gibi onu da değiştirdi. Şimdi başka hayalleri, başka öncelikleri, başka insanları var. Belki başta bu uzaklık ona da zor gelmişti, ama zamanla seni özlemeyi bırakmayı öğrendi. Şimdi senin yokluğunu düşünmek bile onun için gereksiz bir ayrıntı gibi. O seni özlemiyor, çünkü artık buna ihtiyaç duymuyor. Hayatına devam etti, seni unutmanın getirdiği hafiflikle yoluna baktı. Belki bir gün, bir anlık bile olsa aklına gelebilirsin, ama bu artık onu eskisi gibi etkilemeyecek. Çünkü o, seni hatırlamak yerine unutmaktan yana bir seçim yaptı.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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