Evet/Hayır Testine Göre O Seni Özlüyor mu?

O seni çok özlüyor. Geçen zaman, aranızdaki mesafeler, yaşanan onca şey onun seni unutmasını sağlamadı. Hala seni seviyor ve özlüyor, belki de her geçen gün biraz daha fazla. Belki bunu dile getiremiyor, belki sessiz kalmayı seçiyor, ama içinde seni düşündüğüne dair bir ses hep var. Eski günleri hatırlıyor, birlikte geçirdiğiniz anılar zihninde canlanıyor. Güldüğünüz anlar, tartışmalarınız, paylaştığınız sırlar… Hepsi onun kalbinde taptaze bir şekilde yaşıyor. Belki de geceleri başını yastığa koyduğunda sen aklına düşüyorsun. Sadece bir anlık bile olsa, “Şimdi nasıl, mutlu mu?” diye merak ediyor. Belki seninle paylaştığı anlar hayatının en değerli zamanlarıydı ve şimdi onları düşündüğünde içinde bir boşluk hissediyor. Seni kaybetmiş olmanın verdiği o his, onun için bazen dayanılmaz bir özleme dönüşüyor. Hala seni seviyor, çünkü sen onun için sadece bir anı değilsin; sen onun hayatında derin bir iz bıraktın. Bu sevgi belki de zamanla daha derinleşiyor, daha yoğun bir hal alıyor. Seni görmeyi, sesini duymayı, yanında olmayı isterken, belki de senin yokluğunla yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Ama içinde bir yerde biliyor ki, sen onun için hep özel kalacaksın. O seni çok özlüyor ve belki de senin varlığını, seni sevmenin ona verdiği o sıcak duyguyu hiç unutamayacak. Kim bilir, belki bir gün yollarınız yeniden kesişir, ya da bu özlem onun içinde bir sır olarak kalır. Ama şu bir gerçek: O seni hala seviyor ve düşündükçe her seferinde biraz daha özlüyor.