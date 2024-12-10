Yüzde Kaç Anlayışlısın?
Yüzde Kaç Anlayışlısın?
Anlayışlı bir insan olmak her zaman kolay değildir, çünkü hayat her zaman beklentilerimize uygun şekilde ilerlemez. Bazen olayların yoğunluğu, duygularımızın karmaşıklığı ya da karşı tarafın davranışları anlayışlı olmayı zorlaştırabilir. Ancak, anlayışlı olmak her zaman diğerini haklı görmek anlamına gelmez; bu, daha çok empati kurabilmek ve durumu doğru değerlendirebilmekle ilgilidir. Her ne kadar bazı anlar bizi zorlasa da anlayışlı olmak, hem ilişkilerimizde hem de kendi iç huzurumuzda dengeyi sağlayan bir köprü olabilir. Peki sen ne kadar anlayışlısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni sen yapan özelliğin ne?
4. Bencil olduğunu düşünüyor musun?
5. Arkadaşın seninle önemli bir sırrını paylaştı. Ne yaparsın?
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6. Sevgilin seninle yaptığı planı aniden iptal ederse ne yaparsın?
7. Sen bunlardan hangisiyle hareket ediyorsun?
8. Sen kimden vazgeçemezsin?
9. Peki hiç tanımadığın bir insanın karşında haksızlığa uğradığına şahit oldun. Ne yapardın?
10. Son olarak kalbini kıran birini affeder misin?
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Sen %90 anlayışlısın!
Sen %60 anlayışlısın!
Sen %20 anlayışlısın!
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