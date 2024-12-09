Hangi Burç Sana Aşık?
Hangi Burç Sana Aşık?
Aşk, her insanın derinlerinde hissetmek istediği özel bir duygudur. Ancak bu duyguyu yaşamak her zaman kolay değildir. Bazen sevgi doğru kişiye rastlasa bile zaman yanlıştır; bazen de zaman doğruyken kişi yanlış olur. Yanlış zamanlar ve kişiler, aşkı zorlaştırsa da, aynı zamanda doğru ilişkiye de insanı hazırlar. Peki sen gerçek aşkı hangi burcun insanıyla yaşayacaksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sence bir ilişkide en önemli şey nedir?
4. Daha önce sen hiç platonik olarak birine aşık oldun mu?
5. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?
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6. Seni etkilemek için ne yapmak gerekiyor?
7. Bir insanda tahammül edemeyeceğin şey ne olur?
8. Zor bir insan mısın?
9. Kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
10. Son olarak burcunu seç bakalım!
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Sana aşık olan burç İkizler, Terazi ya da Oğlak burcundan biri!
Sana aşık olan burç Boğa, Kova ya da Akrep burcundan biri!
Sana aşık olan burç Aslan, Koç ya da Yay burcundan biri!
Sana aşık olan burç Yengeç, Balık ya da Başak burcundan biri!
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