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Kendine Nasıl Davranıyorsun?

Kendine Nasıl Davranıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 11:01

Bazen kendine çok iyi davranırsın, kendini şefkatle sararsın. Hataları anlamaya çalışır, başarıları kutlarsın. Ama bazen de kendine haksızlık edersin; belki yeterince sabırlı olmaz, eksiklerini fazla büyütürsün. Gün içinde yaşananlar, ruh halin ve beklentilerin buna yön verir. Sen kendine nasıl davranıyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini nasıl tanımlarsın?

4. Kendini çoğu zaman yalnız hissediyor musun?

5. Sen kimi kaybetmekten korkuyorsun?

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6. Geçmişi düşününce nasıl hissediyorsun?

7. Kendine ne kadar vakit ayırıyorsun?

8. Bencil olduğunu düşünüyor musun?

9. Biri seni eleştirdiğinde tepkin genelde nasıl oluyor?

10. Son olarak kendine bir renk seçer misin?

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Sen kendine çok güzel davranıyorsun!

Sen kendine gerçekten çok iyi davranıyorsun. Hayatta her zaman hataların olabileceğini ve bunun insan olmanın doğal bir parçası olduğunu kabul etmişsin. Bu yüzden, hata yaptığında kendini cezalandırmak yerine bunun üzerinde düşünüyorsun. İç sesin hep destekleyici ve nazik. Kendine, 'Bu bir hata, ama bu benim değerimi veya potansiyelimi azaltmaz,' diyorsun. Hatalarını hayatın bir parçası olarak görüyor, onlardan büyümek ve öğrenmek için bir fırsat çıkarıyorsun. Kendine kızmamanın yollarını ararken, kendine nasıl daha fazla anlayış gösterebileceğini keşfetmişsin. Belki küçük bir mola verip derin bir nefes alıyorsun ya da sana iyi gelen bir şey yaparak zihnini rahatlatıyorsun. Kendini dinliyor, duygularına alan tanıyorsun. Bazen gün içinde yaşanan stres veya hayal kırıklıkları seni yorsa da, bunların gelip geçici olduğunu biliyorsun. Hatalarının seni tanımlamadığını, sadece bir süreç olduğunu hatırlıyorsun. Kendine olan şefkatin, olayları daha sakin ve dengeli bir şekilde değerlendirmeni sağlıyor. Kendine duyduğun bu anlayış ve sevgi, başkalarına da yansıyor. Çünkü biliyorsun ki kendine iyi davranmak, hayatta daha mutlu, daha huzurlu ve daha güçlü olmanın anahtarı. Bu yüzden, hata yapsan bile kendine kızmamayı bir alışkanlık haline getirmişsin. Bu, senin kendine duyduğun sevginin ve saygının bir göstergesi. Kendini bu şekilde kucakladığın için, hem daha dayanıklı hem de daha özgüvenli bir insan olarak yoluna devam ediyorsun.

Sen kendine çoğu zaman iyi davranıyorsun!

Sen kendine çoğu zaman iyi davranıyorsun. Günlük hayatın koşuşturmacasında zaman zaman hatalar yapmış olsan da, kendine karşı genelde hoşgörülü bir tutum sergiliyorsun. Evet, bazen zorlayıcı anlar yaşayıp kendine kızdığın oluyor, belki daha farklı bir karar verebilirdim ya da daha iyi bir sonuç alabilirdim diye düşündüğün zamanlar oluyor. Ancak bu durum çok uzun sürmüyor, çünkü sen kendini anlamayı ve affetmeyi biliyorsun. Kendine kızdığın anlarda bile içten içe biliyorsun ki hata yapmak insan olmanın bir parçası. 'Her şeyin mükemmel olması gerekmiyor,' diyerek kendine telkinlerde bulunuyorsun. Bu da sana yeniden toparlanma gücü veriyor. İçinde taşıdığın bu hoşgörü, sana kendini yeniden inşa etme ve eksiklerini tamamlama fırsatı sunuyor. Kendine kızdığın anların ardından genellikle bir iç hesaplaşma yapıyorsun, ama bu sert ve yargılayıcı bir sorgulama değil; daha çok anlayışla yaklaşarak nerede daha iyi olabileceğini sorguluyorsun. Bu yaklaşımın, sana yalnızca huzur değil, aynı zamanda bir özgüven de getiriyor. Çünkü kendine karşı hoşgörülü olmak, hataların veya eksikliklerin seni geride tutmasını engelliyor. Bir yandan kendi sorumluluklarını kabul ederken, bir yandan da bu sorumlulukların altında ezilmiyorsun. Bu dengeli yaklaşım, kendinle barışık olmanı sağlıyor. Kendine kızsan bile bu duygunun gelip geçici olduğunu fark ediyorsun, bu yüzden kendine fazla yüklenmeden yeniden harekete geçiyorsun.

Sen kendine kötü davranıyorsun!

Sen kendine kötü davranıyorsun. Genelde, kendi hatalarını affetmekte zorlanıyorsun ve kendine karşı gereğinden fazla eleştirel oluyorsun. Hata yaptığında, bunun üzerinde durup kendini yargılama eğilimindesin. Belki küçük bir hata bile, kendi içinde büyüyüp bir yük haline geliyor. Başkalarına karşı anlayışlı ve şefkatli olabiliyorken, aynı anlayışı kendine göstermekte zorlanıyorsun. Bu durum, zaman zaman özgüvenini sarsabiliyor ve kendine olan sevginin azalmasına yol açıyor. Kendine kötü davranmak, çoğu zaman iç sesinde kendini desteklemek yerine eleştiren bir tonu tercih etmenle ortaya çıkıyor. Belki farkında bile olmadan, “Neden daha iyisini yapamadım?” ya da “Hep böyle başarısız oluyorum,” gibi düşüncelerle kendini aşağı çekiyorsun. Bu düşünceler, kendine duyduğun güveni azaltıyor ve ilerlemene engel olabiliyor. Oysa herkes hata yapar, herkesin eksikleri vardır. Ama sen, kendi hatalarını bir öğrenme fırsatı olarak görmek yerine onları kişisel bir başarısızlık gibi algılamaya meyillisin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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