Sen kendine gerçekten çok iyi davranıyorsun. Hayatta her zaman hataların olabileceğini ve bunun insan olmanın doğal bir parçası olduğunu kabul etmişsin. Bu yüzden, hata yaptığında kendini cezalandırmak yerine bunun üzerinde düşünüyorsun. İç sesin hep destekleyici ve nazik. Kendine, 'Bu bir hata, ama bu benim değerimi veya potansiyelimi azaltmaz,' diyorsun. Hatalarını hayatın bir parçası olarak görüyor, onlardan büyümek ve öğrenmek için bir fırsat çıkarıyorsun. Kendine kızmamanın yollarını ararken, kendine nasıl daha fazla anlayış gösterebileceğini keşfetmişsin. Belki küçük bir mola verip derin bir nefes alıyorsun ya da sana iyi gelen bir şey yaparak zihnini rahatlatıyorsun. Kendini dinliyor, duygularına alan tanıyorsun. Bazen gün içinde yaşanan stres veya hayal kırıklıkları seni yorsa da, bunların gelip geçici olduğunu biliyorsun. Hatalarının seni tanımlamadığını, sadece bir süreç olduğunu hatırlıyorsun. Kendine olan şefkatin, olayları daha sakin ve dengeli bir şekilde değerlendirmeni sağlıyor. Kendine duyduğun bu anlayış ve sevgi, başkalarına da yansıyor. Çünkü biliyorsun ki kendine iyi davranmak, hayatta daha mutlu, daha huzurlu ve daha güçlü olmanın anahtarı. Bu yüzden, hata yapsan bile kendine kızmamayı bir alışkanlık haline getirmişsin. Bu, senin kendine duyduğun sevginin ve saygının bir göstergesi. Kendini bu şekilde kucakladığın için, hem daha dayanıklı hem de daha özgüvenli bir insan olarak yoluna devam ediyorsun.