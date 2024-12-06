Kendine Nasıl Davranıyorsun?
Kendine Nasıl Davranıyorsun?
Bazen kendine çok iyi davranırsın, kendini şefkatle sararsın. Hataları anlamaya çalışır, başarıları kutlarsın. Ama bazen de kendine haksızlık edersin; belki yeterince sabırlı olmaz, eksiklerini fazla büyütürsün. Gün içinde yaşananlar, ruh halin ve beklentilerin buna yön verir. Sen kendine nasıl davranıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini nasıl tanımlarsın?
4. Kendini çoğu zaman yalnız hissediyor musun?
5. Sen kimi kaybetmekten korkuyorsun?
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6. Geçmişi düşününce nasıl hissediyorsun?
7. Kendine ne kadar vakit ayırıyorsun?
8. Bencil olduğunu düşünüyor musun?
9. Biri seni eleştirdiğinde tepkin genelde nasıl oluyor?
10. Son olarak kendine bir renk seçer misin?
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Sen kendine çok güzel davranıyorsun!
Sen kendine çoğu zaman iyi davranıyorsun!
Sen kendine kötü davranıyorsun!
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