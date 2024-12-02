Onu Unutmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Onu Unutmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Unutmak, insanın kontrol etmekte zorlandığı bir durumdur. Bazen zamanın akışı yaraları sarar, bazen de yeni başlangıçlar, eski anıları gölgede bırakır. İnsan, unuttuğunu düşündüğünde bile bir şarkı, bir koku ya da bir anıyla yeniden hatırlayabilir. Unutabilmek için bazen uzaklaşmaya, bazen yüzleşmeye, bazen de sadece kabullenmeye ihtiyaç duyarız. Kimi anılar silikleşirken, bazıları hep bir köşede varlığını hissettirir. Peki senin onu unutmak için neye ihtiyacın var?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zaman ayrıldınız?
4. Ayrıldıktan sonra hiç iletişim kurdunuz mu?
5. Onsuz kendini nasıl hissediyorsun?
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6. Şu an gelip seninle birlikte olmak istediğini söylese kabul eder miydin?
7. Kendinde en sevmediğin özellik ne?
8. Onu özlüyor musun?
9. Ne olursa ondan vazgeçersin?
10. Son olarak kendine vakit ayırıyor musun?
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Onu unutmak içi yeni uğraşlara ihtiyacın var!
Onu unutmak için yeni birine ihtiyacın var!
Onu unutmak için kafa tatiline ihtiyacın var!
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