Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Zorsun?
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Zorsun?
Zaman zaman zor bir insan olduğun oluyor, değil mi? Belki farkında olmadan inatçı bir tavır takınıyor ya da her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Bazen karşındakilere alan tanımakta zorlanıyor olabilirsin; bu da ilişkilerde gerilim yaratabilir. Gündelik hayatta da aynı şekilde, detaylara fazla takılıp küçük meseleleri büyütebilirsin. Ancak bu, tamamen kötü bir şey değildir. Peki zor olup olmadığını merak ediyor musun?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Ani planlara ayak uydurur musun?
4. Gün içinde çok sinirlenir misin?
5. Hayatında istediğin noktada mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çok fazla arkadaşın var mı?
7. Eleştiri kaldırabiliyor musun?
8. Kendini yalnız hissediyor musun?
9. İnsanları kırmaktan çekiniyor musun?
10. Geçmişe özlem duyuyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen çok zorsun!
Sen kolay sayılırsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın