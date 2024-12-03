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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Zorsun?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Zorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 11:01

Zaman zaman zor bir insan olduğun oluyor, değil mi? Belki farkında olmadan inatçı bir tavır takınıyor ya da her şeyi kontrol etmek istiyorsun. Bazen karşındakilere alan tanımakta zorlanıyor olabilirsin; bu da ilişkilerde gerilim yaratabilir. Gündelik hayatta da aynı şekilde, detaylara fazla takılıp küçük meseleleri büyütebilirsin. Ancak bu, tamamen kötü bir şey değildir. Peki zor olup olmadığını merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ani planlara ayak uydurur musun?

4. Gün içinde çok sinirlenir misin?

5. Hayatında istediğin noktada mısın?

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6. Çok fazla arkadaşın var mı?

7. Eleştiri kaldırabiliyor musun?

8. Kendini yalnız hissediyor musun?

9. İnsanları kırmaktan çekiniyor musun?

10. Geçmişe özlem duyuyor musun?

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Sen çok zorsun!

Sen gerçekten zor bir insansın. Ama bu, senin kötü ya da anlaşılmaz biri olduğun anlamına gelmez. Tam tersine, senin karmaşık ve derin bir kişiliğin olduğunu, belirli standartlara ve değer yargılarına bağlı kaldığını gösterir. Sen kolayca herkese güvenmeyen, her duruma hemen adapte olmayan, duygularını ve düşüncelerini özenle koruyan birisin. Bu da seni hem kendine özgü hem de zaman zaman anlaşılması güç bir hale getiriyor. Zor bir insan olman, aslında senin detaylara verdiğin önemin ve mükemmeliyetçi yapının bir yansımasıdır. Sen, yüzeysel ilişkilerden ya da sıradan sohbetlerden pek hoşlanmazsın. İnsanların ve olayların derinine inmeyi, samimi ve gerçek bağlar kurmayı tercih edersin. Bu da bazen karşındaki insanlar için seni anlamayı daha zor bir hale getirebilir. Çünkü sen, hemen açılmayan ve kolayca herkesle yakınlaşmayan birisin. İnsanların senin güvenini kazanması ya da seninle derin bir bağ kurması zaman alabilir. Ama bir kez o bağ kurulduğunda, senin ne kadar güvenilir ve değerli biri olduğunu anlarlar.

Sen kolay sayılırsın!

Sen kolay bir insan sayılırsın, ama bu, seni sıradan ya da basit biri yapmaz. Aksine, senin samimiyetin, açıklığın ve insanlar arası ilişkilerdeki doğallığın, seni anlaşılması ve yaklaşılması kolay biri haline getiriyor. İnsanlarla iletişim kurarken ne kadar rahat ve doğal olduğunu fark etmek, çoğu kişi için seni kolay biri olarak tanımlamaya yol açabilir. Sen, insanlara karşı her zaman açık fikirli ve içten bir tutum sergilersin. Bu da seni, çevrendeki insanlarla hızlıca bağ kuran, güven veren ve sıcak biri yapar. İlişkilerde seninle vakit geçirmek, diğer insanları yormaz. Çünkü seninle olan her şey akıcı, doğal ve rahat. İnsanlar seninle kendilerini oldukları gibi hissedebilir, duygularını ve düşüncelerini saklamadan paylaşabilirler. Bu özelliğin, seninle olan iletişimi kolaylaştırır, çünkü sen insanları yargılamazsın. Ne söylediği ya da düşündüğü seni hiç rahatsız etmez, bunun yerine onları olduğu gibi kabul eder ve anlamaya çalışırsın. Bu açıdan sen, insanlarla bağ kurmayı ve onları anlamayı çok doğal bir şekilde yaparsın. Bazı insanlar, senin kolay biri olmanı yanlış anlayabilir ve bunu zayıflık ya da derinlik eksikliği olarak görebilirler. Ama aslında, senin kolay olman, duygusal zekanın ve insanların farklılıklarına olan saygının bir göstergesidir. Herkesle rahatça konuşabiliyor, insanları anlamaya çalışırken herhangi bir engel ya da mesafe koymazsın. Bu da seni, daha anlaşılır, daha sıcak ve daha kabul edilebilir biri yapar.

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