Hangi Burçla Unutulmaz Bir Aşk Yaşarsın?
Hangi Burçla Unutulmaz Bir Aşk Yaşarsın?
Aşk, çoğu zaman ne zaman geleceğini bilemediğimiz bir rüzgar gibidir; bir anda hayatımıza girer ve bizi baştan sona değiştirebilir. Belki de en unutulmaz aşklar, beklenmedik bir anda, hiç ummadığımız bir kişiyle yaşanır. Hangi burçtan olduğu ise belki de bu hikayeye ayrı bir renk katar. Tutkulu bir akrep, maceraperest bir yay, ya da romantik bir balık mı? Belki de deli divane bir aşk, sadece doğru zaman ve doğru insanın kesişmesinden ibarettir. Aşk geldiğinde burçlar da, yıldızlar da onun güzelliğine eşlik eder.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zamandı?
4. Bir ilişkide en çok korktuğun şey ne?
5. Kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
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6. Ciddi ilişki insanı mısındır?
7. İlişkide en fazla değer verdiğin hangisi?
8. Senin için ideal bir ilk buluşma nasıl olmalı?
9. Aşk için her şeyi yapar mısın?
10. Burcunu seç bakalım!
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Boğa, Aslan ve Akrep'le unutulmaz bir aşk yaşarsın!
Başak, Yay ve Yengeç'le unutulmaz bir aşk yaşarsın!
Oğlak, Terazi ve Koç'la unutulma bir aşk yaşarsın!
İkizler, Balık ve Kova'yla unutulmaz bir aşk yaşarsın!
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