Bu 12 Soruluk Testte Sadece Film Gurmeleri Full Çekebilecek!
Bu 12 Soruluk Testte Sadece Film Gurmeleri Full Çekebilecek!
Sinema tutkunlarını heyecanlandıracak bir içerikle karşınızdayız! Film dünyasına ne kadar hakim olduğunuzu ortaya koymaya hazır mısınız? En unutulmaz sahnelerden, efsane oyunculara ve ödüllü filmlere kadar her köşeyi kapsayan bu test bilginizi eğlenceli bir şekilde sınayacak. Hazırladığımız sorular sizi geçmişe, sinema tarihinin en ikonik anlarına götürecek. Hazırsanız sinema bilginizi konuşturmanın tam zamanı!
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1. Forrest Gump filminde Forrest hangi şirketin hisselerine yatırım yaparak büyük bir servet kazanıyor?
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2. Titanic filminde Jack ve Rose’un ilk dans ettikleri şarkının adı nedir?
3. Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn’un kullandığı kılıcın adı nedir?
4. Quentin Tarantino’nun yönettiği Pulp Fiction filminde Vincent Vega, Mia Wallace’ı hangi restorana götürüyor?
5. The Godfather filminde Vito Corleone karakterini canlandıran aktör kimdir?
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6. Inception filminde rüyaları kontrol etme cihazı olarak kullanılan objeye ne ad verilir?
7. Harry Potter serisinde Harry’nin asasının çekirdeği hangi maddeden yapılmıştır?
8. Alfred Hitchcock’un Psycho filmindeki ünlü duş sahnesinin müziklerini kim bestelemiştir?
9. Schindler’s List filminde Oskar Schindler’i canlandıran aktör kimdir?
10. Matrix filminde Neo’ya verilen iki hap arasındaki renkler nelerdir?
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11. Star Wars serisinde Luke Skywalker’ın gerçek babası kimdir?
12. The Shawshank Redemption filminde Andy Dufresne’nin hapishaneden kaçmak için kullandığı alet nedir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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