Sadece Film Aşıklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
Sadece Film Aşıklarının Full Çekebileceği Bu Testte 10/10 Yapabilecek misin?
Hazır mısınız sinema tutkunları? Filmlerle ilgili bilgilerinizin sınırlarını zorlayacak bir o kadar da eğlenceli bir testle karşınızdayız. Film dünyasında en popüler ve en unutulmaz filmlerle ilgili hazırladığımız bu testte bakalım kaçta kaç yapacaksınız. Hadi bakalım sinema bilginiz ne kadar derin öğrenelim. İşte karşınızda Film aşıklarını zorlayacak 10 soruluk test! 🎬
Başlıyoruzzz!!!
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1. 2019 yapımı "Parasite" filmi hangi yönetmen tarafından çekilmiştir?
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2. Hangi film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır?
3. 2010 yapımı Inception (Başlangıç) filminin başrolünde hangi ünlü oyuncu yer almaktadır?
4. Esaretin Bedeli filminde Andy Dufresne karakterine hangi oyuncu hayat vermiştir?
5. Yedinci Koğuştaki Mucize filminde Nisa Sofiya Aksongur'un canlandırdığı karakterin ismi nedir?
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6. Gladiator filminde Maximus karakterini canlandıran ünlü aktör kimdir?
7. Vizontele, Yahşi Batı, Bandirma Fuze Kulubu gibi filmlerin yönetmen koltuğunda kim oturmuştur?
8. Baba (The Godfather) filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı karakterin adı nedir?
9. Pulp Fiction filminde Vincent Vega ve Mia Wallace arasındaki ikonik dans sahnesi hangi ünlü şarkı eşliğinde yapılır?
10. The Revenant filminde Hugh Glass karakteri hangi hayvan tarafından saldırıya uğrar?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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