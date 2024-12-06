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Arcane'in 2. Sezonunda Muhtemelen Gözünüzden Kaçırdığınız 9 İnce Detay

Arcane'in 2. Sezonunda Muhtemelen Gözünüzden Kaçırdığınız 9 İnce Detay

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 13:01

Arcane’in yeni sezonu sizi de ekran başına mı kilitledi? Harika bir görsel şölen sunarken, aynı zamanda League of Legends’ın devasa evrenine dair ipuçları da mı arıyorsunuz? O zaman bu liste tam size göre! Spoiler uyarımızı yapalım ve Arcane’in 2. sezonunda görememiş olabileceğiniz bu harika detaylara yakından bakalım.

DİKKAT: Bu içerik Arcane'nin final sezonu hakkında bolca spoiler içermektedir. Eğer izlemediyseniz okumamanızı tavsiye ederiz.

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1. Janna, Swain ve Orianna’nın izleri

1. Janna, Swain ve Orianna’nın izleri

  • Janna: Bölümlerde, gezginlere yardım eden gizemli rüzgârlardan bahsediliyor, bu da Janna’nın 'Storm’s Fury' unvanına yapılan bir gönderme.

  • Swain: 9. bölümde görülen ışıldayan gözlü karga, Swain’in Beatrice isimli kargasını işaret ediyor.

  • Orianna: Viktor’un “Glorious Evolution” süreci, Dr. Reveck’in kızını hayata döndürüyor. Kızın bir balerine hayranlıkla bakışı ise Orianna’nın geçmişine harika bir gönderme!

2. Teemo her yerde!

2. Teemo her yerde!

Yordle izcisi Teemo, bölümlerin birçok sahnesinde karşımıza çıkıyor. Posterler, graffiti ve hatta Teemo’nun şapkası!

3. Bu kurtlar tanıdık geldi mi?

3. Bu kurtlar tanıdık geldi mi?

1. bölümün sonunda Dr. Reveck, Vander’ın dönüşümü için iki başlı bir yaratığı tuzağa düşürüyor. Yaratık ışığa çıktığında bunun bir Murk Wolf olduğunu görüyoruz. Jungle oyuncuları için bu sahne oldukça tanıdık gelecektir!

4. DÖRT!

4. DÖRT!

7. bölümde, Ekko’nun alternatif evrende yaşadığı hafıza glitchi sırasında bir anlık da olsa Jhin’in maskesi beliriyor. Bu sahne o kadar hızlı geçiyor ki gözden kaçırmamak neredeyse imkansız!

5. Bu silah size tanıdık gelebilir!

5. Bu silah size tanıdık gelebilir!

Jayce’in öldürdüğü çocuğun annesi, 1. bölümde kaos sırasında elinde Chempunk Chainsword (Zaun Zincirkılıç) benzeri bir silah tutuyor. League of Legends’taki anti-healing özelliğiyle bilinen bu eşya, oyunun derin mekaniklerine yapılan güzel bir gönderme.

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6. Rabadon'un Şapkası değil mi o arkadaki ya?

6. Rabadon'un Şapkası değil mi o arkadaki ya?

7. bölümde, Powder’ın Ekko’yu korkuttuğu sahnede Benzo’nun dükkânının arka planında Rabadon’un Şapkası satışta görünüyor. Bu eşya, büyü gücünü artırmasıyla League of Legends oyuncuları için tam bir klasik.

7. Ekko ve Powder'ın dansı meğerse bir şeye göndermeymiş!

7. Ekko ve Powder'ın dansı meğerse bir şeye göndermeymiş!

Ekko ve Powder, 7. bölümde dört kare/sn hızında bir dans sahnesiyle zaman yolculuğuna gönderme yapıyor. Bu, Ekko’nun ultimate yeteneği Kronokırılma ile doğrudan bağlantılı: Tam 4 saniyelik bir zaman geri sarımı!

8. Bu tatlı kuşlar bir yerden çok tanıdık geliyor...

8. Bu tatlı kuşlar bir yerden çok tanıdık geliyor...

6. bölümde, Viktor’un bahçesinde meyve yiyen iki kuş dikkat çekiyor. Kuşların renkleri, League of Legends’ın sevilen bot lane ikilisi Rakan ve Xayah’ı anımsatıyor. 😍

9. Tekerleğe dikkatli bakın!

9. Tekerleğe dikkatli bakın!

Ekko’nun alternatif evrende dolaştığı sahnede, bir lunapark oyununda T1, Gen.G ve Fnatic gibi efsanevi League of Legends espor takımlarının logoları yer alıyor!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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