Arcane'in 2. Sezonunda Muhtemelen Gözünüzden Kaçırdığınız 9 İnce Detay

Arcane’in yeni sezonu sizi de ekran başına mı kilitledi? Harika bir görsel şölen sunarken, aynı zamanda League of Legends’ın devasa evrenine dair ipuçları da mı arıyorsunuz? O zaman bu liste tam size göre! Spoiler uyarımızı yapalım ve Arcane’in 2. sezonunda görememiş olabileceğiniz bu harika detaylara yakından bakalım.

DİKKAT: Bu içerik Arcane'nin final sezonu hakkında bolca spoiler içermektedir. Eğer izlemediyseniz okumamanızı tavsiye ederiz.