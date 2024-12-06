Arcane'in 2. Sezonunda Muhtemelen Gözünüzden Kaçırdığınız 9 İnce Detay
Arcane'in 2. Sezonunda Muhtemelen Gözünüzden Kaçırdığınız 9 İnce Detay
Arcane’in yeni sezonu sizi de ekran başına mı kilitledi? Harika bir görsel şölen sunarken, aynı zamanda League of Legends’ın devasa evrenine dair ipuçları da mı arıyorsunuz? O zaman bu liste tam size göre! Spoiler uyarımızı yapalım ve Arcane’in 2. sezonunda görememiş olabileceğiniz bu harika detaylara yakından bakalım.
DİKKAT: Bu içerik Arcane'nin final sezonu hakkında bolca spoiler içermektedir. Eğer izlemediyseniz okumamanızı tavsiye ederiz.
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1. Janna, Swain ve Orianna’nın izleri
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2. Teemo her yerde!
3. Bu kurtlar tanıdık geldi mi?
4. DÖRT!
5. Bu silah size tanıdık gelebilir!
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6. Rabadon'un Şapkası değil mi o arkadaki ya?
7. Ekko ve Powder'ın dansı meğerse bir şeye göndermeymiş!
8. Bu tatlı kuşlar bir yerden çok tanıdık geliyor...
9. Tekerleğe dikkatli bakın!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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