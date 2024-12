Geç Olsun da Güç Olmasın: Arcane Dizisini Lore'a Hakim Biri Olarak İnceliyorum

Dizide müzikler sıkça övülse de benim için hala underrated kalmış durumda. Albümde kötü şarkı yok arkadaş? Her şarkı mı bu kadar anlamlı bu kadar güzel olur. Normalde oyun ve dizi şarkılarına bu kadar bağlılık göstermem ancak şimdiden Spotify karnemde yer alacak şarkılar belli bile. Her biri nefes kesici olmuş, müziklere 10/10 veriyorum.

En beğendiklerim ise sırasıyla: Ma Meilleure Ennemie, Renegade, Paint The Town Blue, Hellfire ve To Ashes and Blood kesinlikle.