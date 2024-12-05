Geç Olsun da Güç Olmasın: Arcane Dizisini Lore'a Hakim Biri Olarak İnceliyorum

Kara Gül'ün amacına çok değinmediler ancak şöyle bir özet geçeyim lore için. Kara Gül, Noxus ülkesini yer altından yöneten, güçlü büyücülerin yer aldığı bir tarikat aslında. Ancak büyücü deyince Mel gibi bir şey sanmayın, Mordekaiser gibi ilah bir büyücüyü alt etmiş birilerinden bahsediyorum burada. LoL oynayanlar ne demek istediğimi bilir.

Peki amaçları ne mi? İnanın kimse bilmiyor. Sonsuz bir güç hırsına sahip oldukları biliniyor sadece. Binlerce kez tahta geçme şansları varken, gölgede kalmayı tercih eden bir tarikat. Piyonlar varken Şah neden oynasın ki? diye düşünüyor olabilirler.