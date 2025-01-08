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Evi Miss Gibi Kokular Saracak: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?

etiket Evi Miss Gibi Kokular Saracak: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 19:31

Kış mevsimi demek, kestane demek! 🥰 Çayınız demlenirken kısa sürede yapabileceğiniz iki farklı tarifi denemek için aşağı kaydırın! 👇

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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?

Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?

Kestane

Malzemeler

  • 400 gram kestane

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 litre su

Hazırlanışı

1. Kestaneleri bıçakla çizin. Bir kaba alın, üzerine tuzu serpin, suyu dökün ve 30 dakika bekletin. Sonrasında 200 derecede 10 dakika kontrollü pişirin.

Elmalı Milföy Tart

Malzemeler

  • 3-4 adet milföy

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 3-4 YK şeker

  • 1 yemek kaşığı tarçın

  • 1 adet elma

Hazırlanışı

1. Şeker ve tarçını karıştırın. Elmaları ince ince doğrayın. Milföylerin kenarını çizin. Önce yumurta sarısı süzün ve şekerle kaplayın. 

2. Elmaları dizip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın hamurişi ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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