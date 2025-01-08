Evi Miss Gibi Kokular Saracak: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?
Evi Miss Gibi Kokular Saracak: Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?
Kış mevsimi demek, kestane demek! 🥰 Çayınız demlenirken kısa sürede yapabileceğiniz iki farklı tarifi denemek için aşağı kaydırın! 👇
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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Kestane ve Elmalı Milföy Tart Nasıl Yapılır?
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