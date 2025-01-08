Uzman Anlatıyor: İş Görüşmesinin Sonunda Sorabileceğiniz ve Etkili İzlenim Bırakacak 5 Kritik Soru

'Eğer üst düzey bir pozisyon için mülakattaysanız, bu rolde başarı nasıl tanımlanıyor? Başarılı olmak ne anlama geliyor? Üst düzey performans nasıl görünüyor?' diye sorarak, hem beklentileri netleştirebilir hem de sizin için doğru pozisyon olup olmadığını anlayabilirsiniz.