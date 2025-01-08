Uzman Anlatıyor: İş Görüşmesinin Sonunda Sorabileceğiniz ve Etkili İzlenim Bırakacak 5 Kritik Soru
Uzman Anlatıyor: İş Görüşmesinin Sonunda Sorabileceğiniz ve Etkili İzlenim Bırakacak 5 Kritik Soru
İş görüşmeleri başlı başına stresli bir süreç ancak odadan çıktığınızda nasıl bir izlenim bıraktığınızdan emin olamamak daha da kötü bir his değil mi? Neyse ki kariyer ve liderlik koçu olan Louise Thompson, iş görüşmesinin sonunda sorabileceğiniz ve güçlü bir izlenim bırakmanızı sağlayacak 5 soruyu açıkladı!
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1. Başarı nasıl tanımlanıyor?
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2. Bu yeni bir rol mü yoksa birinin yerini mi alıyorum?
3. Performansım nasıl ölçülecek?
4. Başarılı bir adayda en çok ne arıyorsunuz?
5. Burada çalışmayı sevmenizin en büyük sebebi nedir?
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Elbette bu soruları sormak size işi garanti etmez ancak işveren üzerinde kalıcı ve pozitif bir izlenim bırakma ihtimalinizi büyük ölçüde artırır.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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