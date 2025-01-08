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Uzman Anlatıyor: İş Görüşmesinin Sonunda Sorabileceğiniz ve Etkili İzlenim Bırakacak 5 Kritik Soru

Uzman Anlatıyor: İş Görüşmesinin Sonunda Sorabileceğiniz ve Etkili İzlenim Bırakacak 5 Kritik Soru

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 19:29

İş görüşmeleri başlı başına stresli bir süreç ancak odadan çıktığınızda nasıl bir izlenim bıraktığınızdan emin olamamak daha da kötü bir his değil mi? Neyse ki kariyer ve liderlik koçu olan Louise Thompson, iş görüşmesinin sonunda sorabileceğiniz ve güçlü bir izlenim bırakmanızı sağlayacak 5 soruyu açıkladı!

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1. Başarı nasıl tanımlanıyor?

1. Başarı nasıl tanımlanıyor?

'Eğer üst düzey bir pozisyon için mülakattaysanız, bu rolde başarı nasıl tanımlanıyor? Başarılı olmak ne anlama geliyor? Üst düzey performans nasıl görünüyor?' diye sorarak, hem beklentileri netleştirebilir hem de sizin için doğru pozisyon olup olmadığını anlayabilirsiniz.

2. Bu yeni bir rol mü yoksa birinin yerini mi alıyorum?

2. Bu yeni bir rol mü yoksa birinin yerini mi alıyorum?

Bu soruyu sormak biraz taktik gerektirse de pozisyon hakkında önemli bilgiler edinmenizi sağlıyor.

'Eğer daha önce açıklanmadıysa, bu yeni oluşturulmuş bir rol mü yoksa birinin yerine mi geçeceğim? Eğer öyleyse, bu pozisyon için nasıl bir değişim bekleniyor?'

3. Performansım nasıl ölçülecek?

Louise'e göre bu soru, beklentileri sağlamlaştırmak ve performans kriterlerini baştan netleştirmek için oldukça önemli.

'Performans burada nasıl ölçülüyor? Performans değerlendirme süreci nasıl işliyor? İlk 90 gün içinde başarı nasıl tanımlanıyor?'

4. Başarılı bir adayda en çok ne arıyorsunuz?

4. Başarılı bir adayda en çok ne arıyorsunuz?

'Başarılı bir adayda en çok hangi özelliği arıyorsunuz? Tek bir şey seçmeniz gerekse bu ne olurdu?'

5. Burada çalışmayı sevmenizin en büyük sebebi nedir?

5. Burada çalışmayı sevmenizin en büyük sebebi nedir?

'Burada çalışmayı sevmenizin en büyük sebebi nedir? Şirket kültürü hakkında neyi özellikle beğeniyorsunuz?'

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Elbette bu soruları sormak size işi garanti etmez ancak işveren üzerinde kalıcı ve pozitif bir izlenim bırakma ihtimalinizi büyük ölçüde artırır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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