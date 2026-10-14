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Hem Çevrenize Hem Cebinize Fayda Sağlayacak Ufak Ama Etkili 10 Para Biriktirme Tüyosu

Hem Çevrenize Hem Cebinize Fayda Sağlayacak Ufak Ama Etkili 10 Para Biriktirme Tüyosu

onedio.mimi - Onedio Editörü
14.10.2026 - 23:16
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Para biriktirmek deyince aklına hemen sevdiğin birçok şeyden vazgeçmek gelmesin. Aslında günlük hayatta yaptığın birkaç küçük değişiklikle hem ay sonunda cebinde daha fazla para bırakabilir hem de çevreye gereksiz yere yük olmaktan kurtulabilirsin. Üstelik bu küçük alışkanlıkların yaygınlaşması, Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisine geçişi gibi çok daha büyük bir dönüşümün de parçası.

Hazırsan hem bütçene hem de gezegene iyi gelecek minik ama etkili adımlara bakalım!👇🏻

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1. Kullanmadığın şeyleri prizde bırakma.

Televizyonu kapattın ama kırmızı ışığı hâlâ yanıyor, şarj aleti telefona bağlı değil ama prizde duruyor… İşte evin içindeki bu minik “elektrik kaçakları” ay boyunca sessiz sessiz faturaya ekleniyor.

2. Yanına matara ya da termos almadan evden çıkma!

“Alt tarafı bir su aldım” ya da “Bugünlük kahveyi dışarıdan içeyim” dediğin harcamalar, ay sonunda hiç de alt tarafı kalmıyor. Evden çıkarken yanına doldurduğun bir matara ve termos almak hem tek kullanımlık ambalajları azaltıyor hem de günlük harcamalarının fark etmeden büyümesini engelliyor.

3. Ucuz diye sürekli yeniden alacağın ürünü seçme.

Bazen en ucuz ürün, uzun vadede en pahalı seçenek olabiliyor. Birkaç kullanımda bozulan ya da tamir edilemeyen bir ürünü sürekli yeniden almak yerine uzun ömürlü ve onarılabilir seçeneklere bakabilirsin. Alışveriş yaparken “Bunu ne kadar süre kullanabilirim?” sorusu hem bütçen hem de çevre açısından oldukça işe yarıyor.

Üstelik ürünlerin üretim sürecindeki karbon miktarı artık ticarette de daha önemli hale geliyor. Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, belirli ürünlerin üretiminde ortaya çıkan gömülü emisyonları maliyetlendiren bir sisteme dayanıyor. Yani geleceğin ekonomisinde yalnızca ürünün fiyatı değil, nasıl üretildiği de giderek daha fazla önem kazanacak.Sen de şimdiden bu bilgiyi göz önünde bulundurabilirsin.

4. Haftalık yemek planını yap.

Pazar akşamı oturup yedi günlük profesyonel bir beslenme tablosu hazırlamana gerek yok. Evde neler olduğunu kontrol etmen ve önümüzdeki birkaç gün ne pişireceğini kabaca düşünmen bile yeterli. Böylece aynı üründen tekrar almaz, sebzeleri dolabın arkasında unutmaz ve “Evde hiçbir şey yok” diyerek dışarıdan yemek söylemezsin. Hem paran cebinde kalır hem de aldığın yiyecekler çöpe gitmez.Tam bir kazan kazan durumu.

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5. Bir şey almadan önce kendine 24 saat ver.

İnternette gezerken gördüğün o ürün gerçekten hayatının eksik parçası mı, yoksa gece yarısı gelen alışveriş hevesi mi? Sepete eklediğin ürünü hemen almak yerine bir gün bekletmeyi dene. Bu minicik bekleme süresi hem gereksiz harcamayı hem de hiç kullanılmadan kenarda bekleyen eşyaların sayısını azaltıyor.

6. Tek kullanımlık ürünlerle arana biraz mesafe koymalısın.

Kâğıt havlu, plastik poşet, tek kullanımlık bardak, streç film… Satın alırken çok ucuz ve pratik görünüyor ama sürekli yeniden satın alındığında bütçede düşündüğünden daha büyük bir yer kaplıyor. Bez çanta, yıkanabilir mutfak bezi, saklama kabı ve yeniden kullanılabilir şişe gibi alternatifler ilk başta küçük bir masraf gibi görünse de uzun süre kullanılabiliyor.

7. Evin enerji tüketimini minik dokunuşlarla azalt.

Gereksiz yanan ışıkları kapatmak, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamak, eskiyen ampulleri verimli seçeneklerle değiştirmek gibi adımlar yeterli. Aslında ülkelerin enerji dönüşümü de benzer bir mantığa dayanıyor: Enerjiyi daha verimli kullanmak ve ihtiyacı giderek güneş ile rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak.

Bireysel ölçekte tasarruf sağlayan bu yaklaşım, ülke ekonomisi açısından da önemli kazanımlar sunuyor. Enerji verimliliğine yatırım yapmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak yalnızca karbon salımını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik büyümeyi de destekliyor. Nitekim TÜSİAD’ın modellemesine göre, yeşil ekonomik dönüşüm senaryosunda Türkiye’nin GSYH’sinin, yalnızca karbon maliyetlerine maruz kalınan senaryolara kıyasla yüzde 5,7 ila yüzde 6,6 daha yüksek gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Kısacası, evde attığımız küçük adımlarla başlayan verimlilik anlayışı, ülke ölçeğinde hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyor.

8. Gideceğin yer yürüyerek 10-15 dakika uzaklıktaysa arabayı çalıştırmadan önce bir kez daha düşün.

Yakıt, otopark ve kısa mesafelerin araçta oluşturduğu ekstra masraflar derken minicik bir yolculuk bile tahmin ettiğinden pahalıya gelebiliyor. Yürümek, bisiklete binmek ya da toplu taşımayı kullanmak hem daha ekonomik hem de gün içinde biraz hareket etmek için güzel bir bahane.

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9. Bozulan her şeyi hemen çöpe gönderme...

Fermuarı bozulan bir mont, ayağı sallanan bir masa ya da pili zayıflayan küçük bir elektronik eşya hemen yenisiyle değiştirilmek zorunda değil. Önce tamir fiyatını araştırabilir, kendin yapabileceğin basit bir çözüm olup olmadığına bakabilirsin. Eşyaların ömrünü uzatmak, hem yeni ürün masrafını hem de üretim sırasında kullanılan enerji ve kaynak miktarını azaltıyor.

10. Tasarrufu sadece kendi kumbaranla sınırlı görme!

Senin evde yaptığın tasarruf elbette tek başına ülkenin enerji sistemini değiştirmeyecek. Ama daha az enerji tüketen, uzun ömürlü ürünleri tercih eden ve israfı azaltan milyonlarca insan; şirketlerin ve devletlerin kararlarını da etkileyebilir. 

UNDP ve ILO’nun ortak çalışmasına göre Türkiye’nin yeni enerji yatırımlarını fosil yakıtlar yerine rüzgâr ve güneşe yönlendirmesi, 2030’a kadar GSYH’ye yılda yaklaşık 8 milyar dolar ek katkı sağlayabilir, 300 binden fazla yeni iş oluşturabilir ve sera gazı emisyonlarını 2019 seviyesine göre yüzde 8 azaltabilir.

Kısacası para biriktirirken sadece kendi ay sonunu değil, daha temiz enerjiyle büyüyen ve yeni iş alanları oluşturan bir ekonomiyi de desteklemek mümkün. Hem cebin rahatlıyor hem gelecek biraz daha umut verici görünüyor. Daha ne olsun? 🌱

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