Hem Çevrenize Hem Cebinize Fayda Sağlayacak Ufak Ama Etkili 10 Para Biriktirme Tüyosu
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Para biriktirmek deyince aklına hemen sevdiğin birçok şeyden vazgeçmek gelmesin. Aslında günlük hayatta yaptığın birkaç küçük değişiklikle hem ay sonunda cebinde daha fazla para bırakabilir hem de çevreye gereksiz yere yük olmaktan kurtulabilirsin. Üstelik bu küçük alışkanlıkların yaygınlaşması, Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisine geçişi gibi çok daha büyük bir dönüşümün de parçası.
Hazırsan hem bütçene hem de gezegene iyi gelecek minik ama etkili adımlara bakalım!👇🏻
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1. Kullanmadığın şeyleri prizde bırakma.
2. Yanına matara ya da termos almadan evden çıkma!
3. Ucuz diye sürekli yeniden alacağın ürünü seçme.
4. Haftalık yemek planını yap.
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5. Bir şey almadan önce kendine 24 saat ver.
6. Tek kullanımlık ürünlerle arana biraz mesafe koymalısın.
7. Evin enerji tüketimini minik dokunuşlarla azalt.
8. Gideceğin yer yürüyerek 10-15 dakika uzaklıktaysa arabayı çalıştırmadan önce bir kez daha düşün.
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9. Bozulan her şeyi hemen çöpe gönderme...
10. Tasarrufu sadece kendi kumbaranla sınırlı görme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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