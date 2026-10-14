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Halk TV'nin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi

Halk TV'nin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 18:02
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Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

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Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Halk TV’ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından sosyal medya hesapları için karar verildi. 

Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

2,59 milyon aboneli YouTube kanalı (@Halktvkanali), 3 milyon takipçili X hesabı (@halktvcomtr), 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası (halktvcomtr), 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı (@halktvcomtr), 256 bin takipçili TikTok hesabı (@halktv) ve 5.247 aboneli Telegram kanalı (@halktvcomtr), 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

 Platformlar, hesapları henüz Türkiye’den görünmez kılmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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