Halk TV'nin Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirildi
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Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
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Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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