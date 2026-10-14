Halk TV Çalışanları Ekrana Böyle Veda Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Halk TV’ye kayyum atandı. Kanala kayyum atanmasının ardından TV yayınları durduruldu. Halk TV, yayınına YouTube’dan devam ederken kanal çalışanlarından veda görüntüleri geldi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş veda konuşması yaparak “Ana kumandayı teslim alamadık. teslim alsaydık size de yayından veda ederdik' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk TV çalışanlarının veda ettiği anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik."
Halk TV’ye kayyum atandı. Yurt dışında bulunan kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın