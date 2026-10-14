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Halk TV Çalışanları Ekrana Böyle Veda Etti

Halk TV Çalışanları Ekrana Böyle Veda Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 15:53
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Halk TV’ye kayyum atandı. Kanala kayyum atanmasının ardından TV yayınları durduruldu. Halk TV, yayınına YouTube’dan devam ederken kanal çalışanlarından veda görüntüleri geldi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş veda konuşması yaparak “Ana kumandayı teslim alamadık. teslim alsaydık size de yayından veda ederdik' dedi.

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Halk TV çalışanlarının veda ettiği anlar:

"Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik."

"Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik."

Halk TV çalışanları ekrana veda etti. YouTube kanalında yayınlanan anlarda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, şunları dedi:

'Türkiye’nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldu. Aslında bilme hakkınız engelleniyor. Çünkü burada çalışan herkes, halkın haber alma özgürlüğü için çalıştı. Bilme hakkınıza hizmet etmek için biz burada vardık. Gazetecilik yaparken sadece bir televizyon kanalında bir profesyonel anlayışla bakmadık. Türkiye’nin içinden geçtiği süreci tarihe aktaran bir resim çekmek, bunları tarihin hafızasına göndermek üzere bir bilinçle hareket ettik. Yayınlarımızın temel çizgisi de bu oldu.

Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik. Fakat şu anda mecburiyetten arkadaşlarımızla birlikte video çekiyoruz. Son anlarımızı zaten sosyal medyada da gördünüz. Yüzlerce polise gelindi, TMSF yönetimi geldi. Dediğim gibi geldiğimizde ana kumandaya hazırlıklı gelinmişti. Fakat gazetecilik bitmez. Yayında veda edemedik ama bir biçimde sesimizi duyurmaya çalışacağız.'

Halk TV’ye kayyum atandı. Yurt dışında bulunan kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Halk TV’ye kayyum atandı. Yurt dışında bulunan kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Halk TV’ye sabah saatlerinde kayyum atandı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı ve Süleyman Özen'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu bilgisine ulaşılan soruşturmada, şüpheli Doruk Bulut'un ise başka suçtan cezaevinde, şüpheli Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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