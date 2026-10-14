Halk TV Çalışanları Ekrana Böyle Veda Etti

Halk TV çalışanları ekrana veda etti. YouTube kanalında yayınlanan anlarda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, şunları dedi:

'Türkiye’nin en büyük, en fazla izlenen kanalına el konuldu. Aslında bilme hakkınız engelleniyor. Çünkü burada çalışan herkes, halkın haber alma özgürlüğü için çalıştı. Bilme hakkınıza hizmet etmek için biz burada vardık. Gazetecilik yaparken sadece bir televizyon kanalında bir profesyonel anlayışla bakmadık. Türkiye’nin içinden geçtiği süreci tarihe aktaran bir resim çekmek, bunları tarihin hafızasına göndermek üzere bir bilinçle hareket ettik. Yayınlarımızın temel çizgisi de bu oldu.

Ana kumandayı teslim alamadık. Teslim alsaydık size yayından veda ederdik. Fakat şu anda mecburiyetten arkadaşlarımızla birlikte video çekiyoruz. Son anlarımızı zaten sosyal medyada da gördünüz. Yüzlerce polise gelindi, TMSF yönetimi geldi. Dediğim gibi geldiğimizde ana kumandaya hazırlıklı gelinmişti. Fakat gazetecilik bitmez. Yayında veda edemedik ama bir biçimde sesimizi duyurmaya çalışacağız.'