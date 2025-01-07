Uzman Simon Sinek'e Göre Arkadaş Olduğumuz Birinin Hayatımızdan Çıkma Zamanını Nasıl Anlarız?

Arkadaşlıklar hayatımızın en değerli bağlarından biridir. Güzel anıları paylaşır, zor günlerde birbirimize destek olur ve hayatı birlikte anlamlandırırız. Ancak bazı arkadaşlıklar bir noktada ilerlemeyi bırakır ve yerinde saymaya başlar. Peki, bu noktayı nasıl fark edebiliriz? Uzman Simon Sinek'in açıklamalarına birlikte bakalım!