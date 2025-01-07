Uzman Simon Sinek'e Göre Arkadaş Olduğumuz Birinin Hayatımızdan Çıkma Zamanını Nasıl Anlarız?
Uzman Simon Sinek'e Göre Arkadaş Olduğumuz Birinin Hayatımızdan Çıkma Zamanını Nasıl Anlarız?
Arkadaşlıklar hayatımızın en değerli bağlarından biridir. Güzel anıları paylaşır, zor günlerde birbirimize destek olur ve hayatı birlikte anlamlandırırız. Ancak bazı arkadaşlıklar bir noktada ilerlemeyi bırakır ve yerinde saymaya başlar. Peki, bu noktayı nasıl fark edebiliriz? Uzman Simon Sinek'in açıklamalarına birlikte bakalım!
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Dünyaca ünlü motivasyon konuşmacısı Simon Sinek, bir podcast röportajında arkadaşlıkların sürekliliğinin her zaman pozitif bir şey olmadığını vurguluyor.
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Sinek, bazı eski dostlukların yalnızca "geçen zamana duyulan bağlılık" yüzünden devam ettiğini belirtiyor. Ancak bu bağlılık, ilişkinin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor.
Sinek’e göre sağlıklı bir arkadaşlık, size iyi hissettiren ve enerjinizi artıran bir bağdır. "Bir arkadaşla vakit geçirdiğinizde, ister mutlu ister üzgün olun, yanlarından ayrıldığınızda kendinizi daha enerjik ve daha az yalnız hissetmelisiniz." diyor
Bağ; karşılıklı olarak büyümeyi, desteklemeyi ve hayatı birlikte keşfetmeyi içermelidir. Eğer bir arkadaşınız size sürekli aynı şikayetleri sunuyor ve hayatında ilerleme göstermiyorsa, gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir.
Simon Sinek, bir arkadaşınızın hayatınızda kalıp kalmaması gerektiğini anlamanızı sağlayacak bazı işaretleri şöyle özetliyor:
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Zaman, her ilişkinin kalitesini belirlemez; önemli olan, o ilişkinin size nasıl hissettirdiğidir. "Bu arkadaşlık bana gerçekten iyi geliyor mu?" sorusuna cevabınız hayırsa, belki de vedalaşmanın zamanı gelmiştir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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eleman o soyadıyla dünyaca ünlü motivasyon konuşmacı olmuşsa bu alemde herkesten her şey olur demektir, kimse ümidini kaybetmesin. bkz: aşkım kapışmak