Psikolog Francesca Tighinean'a Göre Birinin Sizi Sevmediğini Gösteren 5 Basit İşaret
Psikolog Francesca Tighinean'a Göre Birinin Sizi Sevmediğini Gösteren 5 Basit İşaret
Hiç biriyle konuşurken bir şeylerin ters gittiğini hissettiniz mi? Açıkça bir şey söylemeseler bile aradaki soğukluk neredeyse elle tutulur hale gelir. Psikolog Francesca Tighinean, bu belirsizliği açıklığa kavuşturacak ipuçlarını paylaşıyor. Beden dili, çoğu zaman kelimelerden daha fazla şey anlatır. İşte birinin sizi aslında pek sevmediğini gösteren 5 basit işaret!
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ABD’li psikolog Francesca Tighinean, birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor.
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Bu durum, o kişinin sizinle daha derin bir bağ kurmaktan kaçındığını veya konuşmayı kısa tutmaya çalıştığını gösterebilir. Özellikle sohbet sırasında göz teması kurmamak, bilinçaltında mesafe yaratmanın bir yoludur.
Birinin dudaklarını büzmesi genellikle hoşnutsuzluk, stres veya onaylamama gibi duyguların sessiz bir yansımasıdır.
Psikolog Francesca’ya göre, birinin özellikle ayaklarının ve gövdesinin yönü, o kişinin sizinle ne kadar ilgilendiğini gösterir.
Bir kişi sizinle arasına çanta, masa veya çapraz kollar gibi engeller koyuyorsa, sınır çizme girişimidir.
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Tighinean’a göre, birinin size karşı samimi bir gülümseme göstermemesi veya yüz ifadelerinin sınırlı kalması, sohbete olan ilgisizliğinin ve sıcak bir bağ kurma arzusunun eksikliğinin açık bir belirtisi.
Elbette başka ipuçları da var. Aşağıya sıraladık 👇🏻
Eğer hayatınızda bu tür işaretleri sergileyen biri varsa, onları serbest bırakmanın zamanı gelmiş de geçmiş bile!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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