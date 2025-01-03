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Psikolog Francesca Tighinean'a Göre Birinin Sizi Sevmediğini Gösteren 5 Basit İşaret

Psikolog Francesca Tighinean'a Göre Birinin Sizi Sevmediğini Gösteren 5 Basit İşaret

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2025 - 10:47

Hiç biriyle konuşurken bir şeylerin ters gittiğini hissettiniz mi? Açıkça bir şey söylemeseler bile aradaki soğukluk neredeyse elle tutulur hale gelir. Psikolog Francesca Tighinean, bu belirsizliği açıklığa kavuşturacak ipuçlarını paylaşıyor. Beden dili, çoğu zaman kelimelerden daha fazla şey anlatır. İşte birinin sizi aslında pek sevmediğini gösteren 5 basit işaret!

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ABD’li psikolog Francesca Tighinean, birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor.

ABD’li psikolog Francesca Tighinean, birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor.

Bu durum, o kişinin sizinle daha derin bir bağ kurmaktan kaçındığını veya konuşmayı kısa tutmaya çalıştığını gösterebilir. Özellikle sohbet sırasında göz teması kurmamak, bilinçaltında mesafe yaratmanın bir yoludur.

Birinin dudaklarını büzmesi genellikle hoşnutsuzluk, stres veya onaylamama gibi duyguların sessiz bir yansımasıdır.

Tighinean, dudak büzmenin basit ama güçlü bir işaret olduğunu vurguluyor: “Bu hareket, kişinin rahatsız olduğunu ve iletişimi minimumda tutmak istediğini gösterir.”

Psikolog Francesca’ya göre, birinin özellikle ayaklarının ve gövdesinin yönü, o kişinin sizinle ne kadar ilgilendiğini gösterir.

Eğer karşınızdaki kişi bedenini veya ayaklarını sizden uzağa, hatta bir çıkışa doğru çeviriyorsa, muhtemelen o ortamdan uzaklaşma arzusunu ifade eder.

Bir kişi sizinle arasına çanta, masa veya çapraz kollar gibi engeller koyuyorsa, sınır çizme girişimidir.

Bir kişi sizinle arasına çanta, masa veya çapraz kollar gibi engeller koyuyorsa, sınır çizme girişimidir.

Aynı şekilde küçük adımlarla geri çekilmek ya da kişisel alanını daha belirgin hale getirmek, rahatsızlığın ve uzaklaşma isteğinin işaretleri arasında yer alır.

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Tighinean’a göre, birinin size karşı samimi bir gülümseme göstermemesi veya yüz ifadelerinin sınırlı kalması, sohbete olan ilgisizliğinin ve sıcak bir bağ kurma arzusunun eksikliğinin açık bir belirtisi.

Gerçek bir gülümsemenin eksikliği, o kişinin sizinle iletişim kurmaktan pek hoşnut olmadığını gösterebilir.

Elbette başka ipuçları da var. Aşağıya sıraladık 👇🏻

Elbette başka ipuçları da var. Aşağıya sıraladık 👇🏻

  • Başarılarınızı küçümsüyorlarsa,

  • Herkese karşı nazik olup size karşı mesafeli davranıyorlarsa,

  • Sürekli hatalarınızı ön plana çıkarıyorlarsa...

Eğer hayatınızda bu tür işaretleri sergileyen biri varsa, onları serbest bırakmanın zamanı gelmiş de geçmiş bile!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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