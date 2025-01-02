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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 20:10

Bazı fotoğraflar var ki baktığınız an gerçeklik algınız sarsılıyor. Bir an için dünyada değil de bir bilgisayar simülasyonunda yaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Işık oyunları, tuhaf tesadüfler ve göz yanılsamaları bu anları daha da ilginç hale getiriyor. Adeta kodlama hatası gibi görünen bu kareler, zihninizi sorgulamaya itiyor. İşte simülasyon teorisine inanmanıza neden olacak o garip ve büyüleyici fotoğraflar!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Bu nasıl bina? 🤨

1. Bu nasıl bina? 🤨

2. Kanat çırpmaktan yorulmuş bir kuş... Seni o kadar iyi anlıyorum ki!

2. Kanat çırpmaktan yorulmuş bir kuş... Seni o kadar iyi anlıyorum ki!

3. Üzüm üzüme baka baka kararır sözünün gerçeğe dönüşmesine ramak kalmış!

3. Üzüm üzüme baka baka kararır sözünün gerçeğe dönüşmesine ramak kalmış!

4. Simülasyonda yaşadığımıza %100 inandım artık!

4. Simülasyonda yaşadığımıza %100 inandım artık!

5. Kendini su şişesi sanan kalem...

5. Kendini su şişesi sanan kalem...
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6. Bu limon tövbe estağfurullah bir şey olmuş!

6. Bu limon tövbe estağfurullah bir şey olmuş!

7. Buz havada asılı mı kalmış?

7. Buz havada asılı mı kalmış?

8. Kaşıkla sıyırmak terapi gibi olurdu şimdi!

8. Kaşıkla sıyırmak terapi gibi olurdu şimdi!

9. Ablamız kopyala yapıştır atmış!

9. Ablamız kopyala yapıştır atmış!

10. Yaz saati uygulaması olur gibi.

10. Yaz saati uygulaması olur gibi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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