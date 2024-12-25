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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 20:17

Bazen bir fotoğraf karesi gerçekliği sorgulamamıza neden olur. Kusursuz anlar, garip tesadüfler ve kafa karıştıran detaylar… Hepsi sanki bir simülasyon hatası gibi görünür. Bazıları o kadar şaşırtıcıdır ki gözlerinize inanamazsınız. İşte simülasyonda yaşadığınızı düşündürecek ilginç fotoğraflar!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Bu nasıl bina? 🤨

1. Bu nasıl bina? 🤨

2. İlk bakışta anlam veremediğimiz bir görsel oldu!

2. İlk bakışta anlam veremediğimiz bir görsel oldu!

3. Manzara çok güzel ancak kabul edelim ki biraz korkutucu!

3. Manzara çok güzel ancak kabul edelim ki biraz korkutucu!

4. Karşıdaki binanın yarısı havada mı yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

4. Karşıdaki binanın yarısı havada mı yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

5. Gün batımı yükleniyor... %50

5. Gün batımı yükleniyor... %50
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6. Daha fazla kanıta ihtiyacımız var mı?

6. Daha fazla kanıta ihtiyacımız var mı?

7. Gölgelere dikkatli bakın!

7. Gölgelere dikkatli bakın!

8. Şöyle bir görüntüye uyandığınızı düşünün!

8. Şöyle bir görüntüye uyandığınızı düşünün!

9. Yine birileri klonlanmış!

9. Yine birileri klonlanmış!

10. Son puzzle parçası gibi bir kare eksik kalmış!

10. Son puzzle parçası gibi bir kare eksik kalmış!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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