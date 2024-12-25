İnsanlık Tarihinde Bir Zamanlar Gerçekten Kullanılmış 10 Garip İcat

Tarih boyunca bazı icatlar dünyayı kökten değiştirdi: Elektrik, internet, otomobil ve daha niceleri… Ancak bazıları var ki sadece 'Gerçekten bunu kim, neden yapmış olabilir?' sorusunu akla getiriyor. İşte tarihin tozlu sayfalarından çıkan ve bir zamanlar gerçekten kullanılmış olan 10 ilginç icat!