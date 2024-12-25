İnsanlık Tarihinde Bir Zamanlar Gerçekten Kullanılmış 10 Garip İcat
İnsanlık Tarihinde Bir Zamanlar Gerçekten Kullanılmış 10 Garip İcat
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1. Katlanabilir Yatak Piyanosu: Hastalar İçin Tasarlandı Ama Ne Kadar Kullanışlıydı?
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2. 14 Yaşındaki Les Paul ve İkonik Mızıka Tutacağı (1929)
3. Katlanabilir Acil Durum Köprüsü:
4. Trafik İzleyen Oyuncak Tren
5. Uçan Araba: Jess Dixon’ın Uçan Prototipi (1940)
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6. Savaşlardan İlham: Gaz Savaşlarına Dayanıklı Bebek Arabası (1938)
7. Yatağa Özel Aynalı Gözlük: Rahatça Kitap Okumak İçin (1936)
8. Merdiven Çıkan Bebek Arabası (1956)
9. Morrison Sığınağı: İkinci Dünya Savaşı’nda Hayatta Kalma Mücadelesi
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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