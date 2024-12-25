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İnsanlık Tarihinde Bir Zamanlar Gerçekten Kullanılmış 10 Garip İcat

İnsanlık Tarihinde Bir Zamanlar Gerçekten Kullanılmış 10 Garip İcat

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 18:26

Tarih boyunca bazı icatlar dünyayı kökten değiştirdi: Elektrik, internet, otomobil ve daha niceleri… Ancak bazıları var ki sadece 'Gerçekten bunu kim, neden yapmış olabilir?' sorusunu akla getiriyor. İşte tarihin tozlu sayfalarından çıkan ve bir zamanlar gerçekten kullanılmış olan 10 ilginç icat!

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1. Katlanabilir Yatak Piyanosu: Hastalar İçin Tasarlandı Ama Ne Kadar Kullanışlıydı?

1. Katlanabilir Yatak Piyanosu: Hastalar İçin Tasarlandı Ama Ne Kadar Kullanışlıydı?

1935 yılında İngiltere'de yatağa bağımlı hastaların vakit geçirebilmesi için özel bir katlanabilir piyano tasarlandı. Hasta yatağında rahatça müzik yapabiliyor, zamanı daha keyifli bir şekilde geçirebiliyordu. Ancak bu icat, konforlu bir kullanım sunuyor muydu, orası hala tartışmalı.

2. 14 Yaşındaki Les Paul ve İkonik Mızıka Tutacağı (1929)

2. 14 Yaşındaki Les Paul ve İkonik Mızıka Tutacağı (1929)

Daha sonra dünyaca ünlü bir müzisyen olacak Les Paul, 14 yaşındayken gitar çalarken aynı anda armonika çalabilmek için bir harmonika tutacağı icat etti. Bugün bile bu icadın türevlerini pek çok müzisyende görebilirsiniz.

3. Katlanabilir Acil Durum Köprüsü:

3. Katlanabilir Acil Durum Köprüsü:

1926 yılında Hollanda'da L. Deth adlı mucit, taşınabilir bir acil durum köprüsü tasarladı. Bir el arabasıyla taşınabilen bu köprü, acil durumlarda hızla kurulabiliyor ve geçiş sağlıyordu.

4. Trafik İzleyen Oyuncak Tren

4. Trafik İzleyen Oyuncak Tren

1955 yılında New York'taki Holland Tüneli’nde trafik hızını izlemek için dar raylar üzerinde ilerleyen minyatür bir tren kullanıldı. Görünüşü çocuk oyuncaklarını andırıyordu ama işlevselliği konusunda kimsenin şüphesi yoktu.

5. Uçan Araba: Jess Dixon’ın Uçan Prototipi (1940)

5. Uçan Araba: Jess Dixon’ın Uçan Prototipi (1940)

Jess Dixon, 1940 yılında hem karada hem havada gidebilen bir uçan araba geliştirdi. 40 beygir gücündeki bu araç saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Ancak uçan arabalar, günümüzde bile hala bilim kurgu filmlerinin ötesine geçemedi.

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6. Savaşlardan İlham: Gaz Savaşlarına Dayanıklı Bebek Arabası (1938)

6. Savaşlardan İlham: Gaz Savaşlarına Dayanıklı Bebek Arabası (1938)

1938 yılında, gaz savaşlarına dayanıklı bir bebek arabası tasarlandı. Büyük, kutu benzeri yapısıyla oldukça ilginç görünen bu icat, savaş sırasında çocukların gaz saldırılarından korunmasını hedefliyordu.

7. Yatağa Özel Aynalı Gözlük: Rahatça Kitap Okumak İçin (1936)

7. Yatağa Özel Aynalı Gözlük: Rahatça Kitap Okumak İçin (1936)

1936 yılında İngiltere’de yatağınızda uzanırken kitap okuyabilmeniz için aynalı gözlükler tasarlandı. Gözlükler, kitabı dik bir şekilde tutmadan okumanızı sağlıyordu. Gözlüklerin modern versiyonlarını bulmak mümkün!

8. Merdiven Çıkan Bebek Arabası (1956)

8. Merdiven Çıkan Bebek Arabası (1956)

1956 yılında Dr. Vilhelm Irgens Pettersson, merdivenleri kolayca çıkabilen bir bebek arabası icat etti. Teorik olarak pratik bir çözüm gibi görünse de ne kadar güvenli olduğu hala soru işareti.

9. Morrison Sığınağı: İkinci Dünya Savaşı’nda Hayatta Kalma Mücadelesi

9. Morrison Sığınağı: İkinci Dünya Savaşı’nda Hayatta Kalma Mücadelesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Londra’da Blitz bombardımanları sırasında ailelerin evlerinde güvende kalabilmesi için Morrison Sığınağı tasarlandı.

Bu sığınaklar aslında çelikten yapılmış büyük bir masa gibiydi. Aileler gece bu sığınakların içine girerek bombardıman sırasında çöken tavanlardan korunmaya çalışıyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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