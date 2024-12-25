Sadece Süs İçin Değil: Gemilerin Ön Tarafındaki Ahşap Figürler Neden Var?

Gemilerin ön tarafındaki ahşap figürler, yüzyıllardır denizlerin sembolü oldu. Bu figürler sadece süs değil, koruma ve güç göstergesiydi. Her kültür, bu figürlere farklı anlamlar yükledi. Kimi kötü ruhları kovmak istedi, kimi de cesareti temsil etti. Peki, bu gelenek nasıl başladı?