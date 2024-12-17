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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 10:31

Bazı fotoğraflar gerçekliğin sınırlarını zorlar ve adeta bir simülasyon hatası gibi görünür. Kusursuz rastlantılar ve ilginç simetriler, insanı düşündürür. Bu kareler, sıradan bir tesadüf mü yoksa daha büyük bir düzenin işareti mi? İşte sizi simülasyonda yaşadığımıza ikna edecek o ilginç fotoğraflar! Gelin bakalım 👇🏻

Serimizin geçen haftaki fotoğraflarına buradan göz atmayı unutmayın!

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1. "Facebook'ta kedi resimleri arasında gezinirken simülasyon hatası buldum.”

1. "Facebook'ta kedi resimleri arasında gezinirken simülasyon hatası buldum.”

2. Simülasyon bozuldu yine...

2. Simülasyon bozuldu yine...

3. Daha önce uçan bir pizza görmüş müydünüz?

3. Daha önce uçan bir pizza görmüş müydünüz?

4. Güneş, kardan öyle bir yansımış ki sanki 3 tane varmış gibi gözükmüş!

4. Güneş, kardan öyle bir yansımış ki sanki 3 tane varmış gibi gözükmüş!

5. Arabaların geri kalanı nerede? 😂👇🏻

5. Arabaların geri kalanı nerede? 😂👇🏻
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6. Kablo o küçücük yerden nasıl geçmiş olabilir ki?

6. Kablo o küçücük yerden nasıl geçmiş olabilir ki?

7. Nasıl ya?

7. Nasıl ya?

8. Harita yükleniyor.... %50

8. Harita yükleniyor.... %50

9. Bu kadar benzerlik de ne bileyim!

9. Bu kadar benzerlik de ne bileyim!

10. Mükemmel derecede kesilmemiş mi sizce de?

10. Mükemmel derecede kesilmemiş mi sizce de?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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