Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Bazı fotoğraflar gerçekliğin sınırlarını zorlar ve adeta bir simülasyon hatası gibi görünür. Kusursuz rastlantılar ve ilginç simetriler, insanı düşündürür. Bu kareler, sıradan bir tesadüf mü yoksa daha büyük bir düzenin işareti mi? İşte sizi simülasyonda yaşadığımıza ikna edecek o ilginç fotoğraflar! Gelin bakalım 👇🏻
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1. "Facebook'ta kedi resimleri arasında gezinirken simülasyon hatası buldum.”
2. Simülasyon bozuldu yine...
3. Daha önce uçan bir pizza görmüş müydünüz?
4. Güneş, kardan öyle bir yansımış ki sanki 3 tane varmış gibi gözükmüş!
5. Arabaların geri kalanı nerede? 😂👇🏻
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6. Kablo o küçücük yerden nasıl geçmiş olabilir ki?
7. Nasıl ya?
8. Harita yükleniyor.... %50
9. Bu kadar benzerlik de ne bileyim!
10. Mükemmel derecede kesilmemiş mi sizce de?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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