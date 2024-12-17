Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Bazı fotoğraflar gerçekliğin sınırlarını zorlar ve adeta bir simülasyon hatası gibi görünür. Kusursuz rastlantılar ve ilginç simetriler, insanı düşündürür. Bu kareler, sıradan bir tesadüf mü yoksa daha büyük bir düzenin işareti mi? İşte sizi simülasyonda yaşadığımıza ikna edecek o ilginç fotoğraflar! Gelin bakalım 👇🏻