Antik Medeniyetlerde Sıkça Giyilen Ancak Bize Garip Gelecek 10 Giysi

Antik çağların insanları, dönemin ihtiyaçları ve estetik anlayışına uygun giysiler tasarlarken, bugünkü modadan oldukça farklı tercihler yapıyordu. Bu giysiler kimi zaman pratiklik, kimi zaman sosyal statü, kimi zaman da geleneklerle şekilleniyordu. Ancak bu kıyafetlerin bazıları, modern bir gözle bakıldığında oldukça tuhaf ve kullanışsız görünebilir. Peki neler giyiyorlarmış? Beraber bakalım!