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Antik Medeniyetlerde Sıkça Giyilen Ancak Bize Garip Gelecek 10 Giysi

Antik Medeniyetlerde Sıkça Giyilen Ancak Bize Garip Gelecek 10 Giysi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 17:52

Antik çağların insanları, dönemin ihtiyaçları ve estetik anlayışına uygun giysiler tasarlarken, bugünkü modadan oldukça farklı tercihler yapıyordu. Bu giysiler kimi zaman pratiklik, kimi zaman sosyal statü, kimi zaman da geleneklerle şekilleniyordu. Ancak bu kıyafetlerin bazıları, modern bir gözle bakıldığında oldukça tuhaf ve kullanışsız görünebilir. Peki neler giyiyorlarmış? Beraber bakalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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