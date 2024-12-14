Antik Medeniyetlerde Sıkça Giyilen Ancak Bize Garip Gelecek 10 Giysi
Antik Medeniyetlerde Sıkça Giyilen Ancak Bize Garip Gelecek 10 Giysi
Antik çağların insanları, dönemin ihtiyaçları ve estetik anlayışına uygun giysiler tasarlarken, bugünkü modadan oldukça farklı tercihler yapıyordu. Bu giysiler kimi zaman pratiklik, kimi zaman sosyal statü, kimi zaman da geleneklerle şekilleniyordu. Ancak bu kıyafetlerin bazıları, modern bir gözle bakıldığında oldukça tuhaf ve kullanışsız görünebilir. Peki neler giyiyorlarmış? Beraber bakalım!
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10. Ptolemaik Dönemden Süslemeli Askı Zincir
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9. MÖ 3. Yüzyıl Altın Saç Filesi
8. Geç Dönemden Boncuklu Kefen
7. Bizans Dönemi Ayakkabıları
6. Roma Şalı
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5. 3. Yüzyıla Ait Yün Şapka
4. Eski Zamanlarda Türklerin Giydiği Ayakkabılar
3. 4. Yüzyılda Alman Pantolonları
2. İtalyan Elbise Gömlek
1. Mısırlılara Ait Örgü Çoraplar
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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