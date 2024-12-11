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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 17:48

Hiç bir an durup hayatın gerçek mi yoksa bir simülasyon mu olduğunu düşündünüz mü? Bazı anlar, gözlerinizin önüne serilen görüntüler bu soruyu yeniden gündeme getirebilir. Özellikle, doğanın ya da insanların oluşturduğu 'bu kadar da olmaz' dedirten manzaralar... İşte tam da böyle anlar, yaşadığınız dünyanın sınırlarını sorgulamanıza neden olabilir. Hazır olun, bu fotoğraflar kafanızı oldukça karıştıracak!

Serimizin geçen haftaki fotoğraflarına buradan göz atmayı unutmayın!

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1. Bir kullanıcı, bu görseli "Çöpü çıkarırken gökten 1902'den kalma bir on sent düştü ve kafama çarptı." diyerek paylaştı!

1. Bir kullanıcı, bu görseli "Çöpü çıkarırken gökten 1902'den kalma bir on sent düştü ve kafama çarptı." diyerek paylaştı!

2. Arabanın geri kalanı nerede? 🤨

2. Arabanın geri kalanı nerede? 🤨

3. Uçan şey bir timsah mı yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

3. Uçan şey bir timsah mı yoksa biz mi yanlış görüyoruz?

4. Biraz yakınlaştırırsanız gökyüzündeki "X"i görebilirsiniz!

4. Biraz yakınlaştırırsanız gökyüzündeki "X"i görebilirsiniz!

5. Ağaçların piksel piksel gölgelere sahip olması normal mi? 🙄

5. Ağaçların piksel piksel gölgelere sahip olması normal mi? 🙄
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6. Bulutlar error vermiş gibi!

6. Bulutlar error vermiş gibi!

7. Yavaşça aynadaki yansımaya bakın 👇🏻

7. Yavaşça aynadaki yansımaya bakın 👇🏻

8. Tam döngüde yakalanmış!

8. Tam döngüde yakalanmış!

9. Simülasyon mu bozuldu bilinmez ama mükemmel bir fotoğraf!

9. Simülasyon mu bozuldu bilinmez ama mükemmel bir fotoğraf!

10. Render hatası! 👇🏻

10. Render hatası! 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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