Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gerçeklik algınızı sorgulamaya hazır olun! Bazı fotoğraflar öylesine sıra dışı ve kafa karıştırıcı ki gördüğünüz an 'Simülasyonda mı yaşıyoruz?' diye düşünmeden edemiyorsunuz. İşte, göz yanılmalarından tesadüfi uyumlara kadar gerçekliğe meydan okuyan o kareler. Hayal gücünüzü zorlayacak bu görüntülere bir bakış attığınızda gerçek mi, illüzyon mu ayırt etmekte zorlanacaksınız. Hazırsanız, gerçekliğin sınırlarını birlikte keşfedelim!
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1. Şöyle bir şeyi görmüş olsam feci korkardım!
2. PC kasıyormuş da düşük ayarlarda oyun oynuyormuşsun gibi bir tesadüf.
3. Ctrl + V ile ağaçlar aynı düzende konulmuş.
4. Gölge piksel piksel mi yoksa bize mi öyle geliyor?
5. Bu nasıl fotoğraf?
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6. Arkadan geçen kadının nereye kaybolduğunu açıklayabilecek var mı?
7. Şişe yerine geri mi geçti yoksa biz mi yanlış gördük?
8. Yarısı limon yarısı portakal olan o mistik meyve 👇🏻
9. Sokakta böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün!
10. O yaprak oraya nasıl girdi ya?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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