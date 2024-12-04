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Tarihte İnsanların Kilo Vermek Uğruna Denediği 10 Korkunç Teknik

Tarihte İnsanların Kilo Vermek Uğruna Denediği 10 Korkunç Teknik

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 17:17

Biraz kilo vermek için hangi yöntemlere başvururdunuz? Peki ya ölümcül riskler barındıran yöntemler dener miydiniz? Geçmişte insanlar bu konuda pek de çekingen değildi. Tenya yemekten arsenikle diyet yapmaya kadar uzanan bu teknikler, insanlık tarihinin en şaşırtıcı sayfalarından biri. Gelin hepsine beraber bakalım. 👇🏻

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1. Viktorya Dönemi'nde insanlar, kilo vermek için canlı canlı tenya yediler!

1. Viktorya Dönemi'nde insanlar, kilo vermek için canlı canlı tenya yediler!

Tenyalar, vücuda girdikten sonra büyüyerek kişinin kilo almasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Ancak bu yöntem pek de 'masum' değildi. Epilepsi, bunama ve sürekli karın ağrısı gibi yan etkilerle uğraşan kişiler, tenyadan kurtulmak için ya ilaç almak ya da mideye metal bir alet sokulması gibi rahatsız edici işlemlere katlanmak zorunda kalıyordu.

2. Edwardian Dönemi'nde günlük yoğurt lavmanları popülerdi.

2. Edwardian Dönemi'nde günlük yoğurt lavmanları popülerdi.

Mısır gevreğinin mucidi John Harvey Kellogg, aynı zamanda sağlıklı yaşam için bazı ilginç yöntemler geliştirmişti. Bu yöntemlerden biri de bağırsak florasını desteklemek adına yapılan günlük yoğurt lavmanlarıydı.

3. Eskiden Hintliler, güneş ve hava ile yaşamaya çalıştı!

3. Eskiden Hintliler, güneş ve hava ile yaşamaya çalıştı!

Hindistan'da bazı spiritüel inançlardan doğan 'Breatharianism' akımı, kilo vermek için yiyecek ve içeceği tamamen bırakmayı öngörüyordu. İnsanların sadece güneş ve hava ile yaşayabileceği düşüncesi, birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu yöntemi denemek, tam anlamıyla kendini açlığa mahkum etmekti.

4. Viktorya Dönemi'nde insanlar, arsenik ile metabolizmalarını hızlandırmaya çalıştı.

4. Viktorya Dönemi'nde insanlar, arsenik ile metabolizmalarını hızlandırmaya çalıştı.

19. yüzyılda, içinde arsenik bulunan ilaçlar 'mucizevi kilo verme yöntemi' olarak pazarlanıyordu. Reklamlar, bu tehlikeli kimyasalın metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybı sağlayacağını vaat ediyordu. Ancak sonuç genellikle ciddi arsenik zehirlenmeleriyle sonlanıyordu.

5. 1900’lü yılların başında İnsanlar yemekleri çIğneyip tükürüyorlardı!

5. 1900’lü yılların başında İnsanlar yemekleri çIğneyip tükürüyorlardı!

Horace Fletcher, yemeklerin sadece çiğnenip tadının çıkarılmasını ve ardından tükürülmesini öneren bir diyet geliştirmişti. Ancak bu teknik, vücudun gerekli besinleri alamamasına yol açtığı için oldukça tehlikeliydi.

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6. 1920’lerde sigara İçmek kilo verme yöntemi olarak tanıtıldı.

6. 1920’lerde sigara İçmek kilo verme yöntemi olarak tanıtıldı.

Sigara şirketleri, kadınları hedef alarak sigara içmenin iştahı kapattığını ve kilo kaybına yardımcı olduğunu iddia eden reklamlar yayınladı. Ancak bu yöntem, kilo kaybından çok kanser ve diğer hastalık risklerini artırdı.

7. 1920'lerde sabunla yağları eritmeye çalıştılar.

7. 1920'lerde sabunla yağları eritmeye çalıştılar.

La-Mar Reducing Soap, fazla kilolardan kurtulmanın basit bir yolu olarak tanıtılıyordu. Reklamlar, bu sabunun yağları yok edeceğini iddia etse de sonuç sadece temizlikti; kilo kaybı değil.

8. 1950'lerin ev kadınları makinelerle doldurulmuş vücut küçültme salonlarına gitti.

8. 1950'lerin ev kadınları makinelerle doldurulmuş vücut küçültme salonlarına gitti.

Kadınlar, yağları eritmek için tasarlanmış çeşitli makinelere bağlanıyordu. Ancak bu makineler ya işe yaramıyordu ya da zararlıydı.

9. 1920’lerde kadın ve erkekler lastik korselere sıkıştırıldı.

9. 1920’lerde kadın ve erkekler lastik korselere sıkıştırıldı.

Lastikten yapılan bu korseler, terlemeyi artırarak kilo kaybı vaat ediyordu. Ancak bu yöntem cilt tahrişine neden olmaktan öteye gidemedi.

10. 1970'lerde şişme sauna pantolonlar moda oldu.

10. 1970'lerde şişme sauna pantolonlar moda oldu.

Bu balon benzeri giysiler, günlük kullanımda bile dokuz santimetrelik bir incelme vaat ediyordu. Ancak gerçekte bu pantolonlar sadece su kaybına neden oluyor, kilo vermeye pek bir etkisi olmuyordu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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