Tarihte İnsanların Kilo Vermek Uğruna Denediği 10 Korkunç Teknik
Tarihte İnsanların Kilo Vermek Uğruna Denediği 10 Korkunç Teknik
Biraz kilo vermek için hangi yöntemlere başvururdunuz? Peki ya ölümcül riskler barındıran yöntemler dener miydiniz? Geçmişte insanlar bu konuda pek de çekingen değildi. Tenya yemekten arsenikle diyet yapmaya kadar uzanan bu teknikler, insanlık tarihinin en şaşırtıcı sayfalarından biri. Gelin hepsine beraber bakalım. 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Viktorya Dönemi'nde insanlar, kilo vermek için canlı canlı tenya yediler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Edwardian Dönemi'nde günlük yoğurt lavmanları popülerdi.
3. Eskiden Hintliler, güneş ve hava ile yaşamaya çalıştı!
4. Viktorya Dönemi'nde insanlar, arsenik ile metabolizmalarını hızlandırmaya çalıştı.
5. 1900’lü yılların başında İnsanlar yemekleri çIğneyip tükürüyorlardı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 1920’lerde sigara İçmek kilo verme yöntemi olarak tanıtıldı.
7. 1920'lerde sabunla yağları eritmeye çalıştılar.
8. 1950'lerin ev kadınları makinelerle doldurulmuş vücut küçültme salonlarına gitti.
9. 1920’lerde kadın ve erkekler lastik korselere sıkıştırıldı.
10. 1970'lerde şişme sauna pantolonlar moda oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın