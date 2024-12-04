Tarihte İnsanların Kilo Vermek Uğruna Denediği 10 Korkunç Teknik

Tenyalar, vücuda girdikten sonra büyüyerek kişinin kilo almasını neredeyse imkansız hale getiriyordu. Ancak bu yöntem pek de 'masum' değildi. Epilepsi, bunama ve sürekli karın ağrısı gibi yan etkilerle uğraşan kişiler, tenyadan kurtulmak için ya ilaç almak ya da mideye metal bir alet sokulması gibi rahatsız edici işlemlere katlanmak zorunda kalıyordu.