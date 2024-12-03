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Tarihin Gerçekte Ne Kadar Tuhaf Olduğunu Yüzümüze Vuran 9 İlginç Fotoğraf

Tarihin Gerçekte Ne Kadar Tuhaf Olduğunu Yüzümüze Vuran 9 İlginç Fotoğraf

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 20:11

Tarih, sayfalardan taşarak bizi şaşırtmayı her zaman başarır. Bazı fotoğraflar ise geçmişin ne kadar tuhaf olabileceğini en çarpıcı şekilde gösterir. Bu kareler, yalnızca bir dönemin değil, insanlığın farklı yüzlerini ortaya çıkarır. Her biri tarihin unutulmaz birer tanığıdır. Şimdi, tarihin ilginç ve şaşırtıcı yönlerini gözler önüne seren 9 fotoğrafa birlikte bakalım!

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1. 1865 - Mısırlı Bir Sokak Satıcısı Mumya Satıyor

1. 1865 - Mısırlı Bir Sokak Satıcısı Mumya Satıyor

2. 1922 - Kaçak Alkol İçicilerin Ayak İzlerini Gizlemek İçin 'Toynak Ayakkabı' Tasarlandı

2. 1922 - Kaçak Alkol İçicilerin Ayak İzlerini Gizlemek İçin 'Toynak Ayakkabı' Tasarlandı

3. 1918 - Askerler Woodrow Wilson'ın Yaşayan Bir Portresini Oluşturuyor

3. 1918 - Askerler Woodrow Wilson'ın Yaşayan Bir Portresini Oluşturuyor

4. 1970 - Kim Il Sung'un Boyun Tümörü

4. 1970 - Kim Il Sung'un Boyun Tümörü

5. 1902 - 33 At Bir Biçerdöveri Çekiyor

5. 1902 - 33 At Bir Biçerdöveri Çekiyor
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6. 1840 - Bir Kadının Günümüze Ulaşan En Eski Fotoğrafı

6. 1840 - Bir Kadının Günümüze Ulaşan En Eski Fotoğrafı

7. 1905 - Geronimo Araba Sürüyor

7. 1905 - Geronimo Araba Sürüyor

8. 1944 - Kayıtlardaki En Uzun Nazi Askeri Jakob Nacken

8. 1944 - Kayıtlardaki En Uzun Nazi Askeri Jakob Nacken

9. 1969 - 'Apollo 11' Astronotları Mexico City'yi Ziyaret Etti

9. 1969 - 'Apollo 11' Astronotları Mexico City'yi Ziyaret Etti

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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