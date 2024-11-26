Eski Zamanlarda İnsanların Yalnızca Zenginlerin Yakalandığını Sandıkları 10 İlginç Hastalık
Eski Zamanlarda İnsanların Yalnızca Zenginlerin Yakalandığını Sandıkları 10 İlginç Hastalık
Zengin bir hayatın da zorlukları var! Gut, melankoli, diş çürüğü... Eski zamanlarda zenginlerin hastalıkları olarak bilinen bu durumlar aslında çok daha karmaşık nedenlere dayanıyor. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabaka ile özdeşleştirilmiş? Beraber bakalım.
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10. Gut: Zengin adam hastalığı
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9. Diş çürüğü
8. Kalp hastalıkları
7. Kurşun zehirlenmesi
6. Çocuk felci
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5. Hemofili
4. Porfiri
3. Anoreksiya Nervosa
2. Melankoli
1. Histeri nöbetleri, histeri
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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