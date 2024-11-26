Eski Zamanlarda İnsanların Yalnızca Zenginlerin Yakalandığını Sandıkları 10 İlginç Hastalık

Zengin bir hayatın da zorlukları var! Gut, melankoli, diş çürüğü... Eski zamanlarda zenginlerin hastalıkları olarak bilinen bu durumlar aslında çok daha karmaşık nedenlere dayanıyor. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabaka ile özdeşleştirilmiş? Beraber bakalım.

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