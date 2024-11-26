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Eski Zamanlarda İnsanların Yalnızca Zenginlerin Yakalandığını Sandıkları 10 İlginç Hastalık

Eski Zamanlarda İnsanların Yalnızca Zenginlerin Yakalandığını Sandıkları 10 İlginç Hastalık

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 00:23

Zengin bir hayatın da zorlukları var! Gut, melankoli, diş çürüğü... Eski zamanlarda zenginlerin hastalıkları olarak bilinen bu durumlar aslında çok daha karmaşık nedenlere dayanıyor. Peki neden bazı hastalıklar yalnızca elit tabaka ile özdeşleştirilmiş? Beraber bakalım.

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10. Gut: Zengin adam hastalığı

10. Gut: Zengin adam hastalığı

Gut, eskiden “zengin adamın hastalığı” olarak anılırdı çünkü aşırı et ve şarap tüketimi bu durumu tetikliyordu. Ayrıca kurşun içerikli tabaklar da bu rahatsızlığı artırıyordu.

9. Diş çürüğü

9. Diş çürüğü

18. yüzyılda şeker lüks bir üründü ve genellikle zenginlerin masalarında bulunurdu. Bu da diş çürüklerini kaçınılmaz hale getiriyordu.

8. Kalp hastalıkları

8. Kalp hastalıkları

Yüksek yağ içerikli yemekler tüketmek ve fiziksel işlerden uzak durmak bu hastalık riskini artırıyordu.

7. Kurşun zehirlenmesi

7. Kurşun zehirlenmesi

Kurşun içeren lüks tabaklar ve çömlekler genellikle zenginlerin evlerinde kullanılırdı.

6. Çocuk felci

6. Çocuk felci

Çocukların erken yaşta maruz kalması durumunda nispeten daha zararsız olan çocuk felci, 20. yüzyılın başlarında gelişmiş ülkelerde modern hijyen uygulamalarının yaygınlaşmasıyla beklenmedik bir hal aldı. 

Daha temiz su kaynakları, çocukların poliovirüse geç yaşta maruz kalmasına neden oldu ve bu da daha ciddi etkilerle sonuçlandı.

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5. Hemofili

5. Hemofili

Kraliyet ailesindeki akraba evlilikleri hemofiliyi yaygınlaştırdı. Özellikle Kraliçe Victoria'nın taşıyıcı olduğu düşünülüyor.

4. Porfiri

4. Porfiri

Amerikan kolonilerini kaybeden Kral George III'ün, genetik bir durum olan porfiriadan muzdarip olduğu düşünülüyor. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bir dizi ruhsal çöküntü yaşayan kral, bu nedenle kamusal hayattan çekilmek zorunda kalmıştı.

3. Anoreksiya Nervosa

3. Anoreksiya Nervosa

Yeme bozuklukları sadece zenginlerle sınırlı olmasa da, doktorlar orta ve üst sınıf hastalar arasında anoreksiya vakalarının daha yaygın olduğunu rapor ediyor. Bu durum, medyanın hastalığı nasıl ele aldığını da etkiliyor.

2. Melankoli

2. Melankoli

19. yüzyılda melankoli, romantik sanatçılar arasında neredeyse bir moda haline gelmişti. Zenginler arasında bu durum daha çok dikkat çekiyordu.

1. Histeri nöbetleri, histeri

1. Histeri nöbetleri, histeri

Alt sınıfların aksine, zengin kadınlar günlerini yatakta geçirebilecek lükse sahipti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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