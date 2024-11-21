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Yenir, Omega 5: Arkeologlar Tarafından Keşfedilmiş Dünyanın En Eski Yiyecekleri

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Yenir, Omega 5: Arkeologlar Tarafından Keşfedilmiş Dünyanın En Eski Yiyecekleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 14:31

Hiç binlerce yıl öncesine ait bir yiyeceğin günümüze ulaştığını duydunuz mu? Arkeologların bulduğu bu kalıntılar, geçmişten gelen lezzetlerle bizi şaşırtıyor. Antik lezzetler, insanlık tarihine hiç beklemediğimiz bir tat katıyor. Her biri, 'O zamanlar insanlar ne yerdi?' sorusuna cevap veriyor! Öyleyse gelin beraber bakalım 👇🏻

10. 2.000 yıllık kurutulmuş sığır eti 👇🏻

10. 2.000 yıllık kurutulmuş sığır eti 👇🏻

9. Bataklık yağı 👇🏻

9. Bataklık yağı 👇🏻

8. Açılmamış en eski şarap şişesi 👇🏻

8. Açılmamış en eski şarap şişesi 👇🏻

7. 140 yıllık zehirli Viktorya Dönemi birası

7. 140 yıllık zehirli Viktorya Dönemi birası

6. 5.500 yıllık yanmış ekmek! 👇🏻

6. 5.500 yıllık yanmış ekmek! 👇🏻

5. Hayır solucan değil: 4.000 yıllık noodle'lar

5. Hayır solucan değil: 4.000 yıllık noodle'lar

4. Antik Mısır mezarlığında bulunan bal 👇🏻

4. Antik Mısır mezarlığında bulunan bal 👇🏻

3. 7.000 yıllık patlamış mısır 👇🏻

3. 7.000 yıllık patlamış mısır 👇🏻

2. 2.000 yıllık turşu balıklar 👇🏻

2. 2.000 yıllık turşu balıklar 👇🏻

1. 2.400 Yıllık Yunan salata sosu 👇🏻

1. 2.400 Yıllık Yunan salata sosu 👇🏻

Görselle ne alakası var diye sorabilirsiniz, buyurun açıklaması:

2006'da bilim insanları, antik bir Yunan gemisinin enkazında 2.400 yıllık kavanozlar buldu. DNA testleri, bu kavanozların kekikle zenginleştirilmiş zeytinyağı içerdiğini ortaya çıkardı. Kekiğin antioksidan etkisi, salata sosunun günümüze kadar korunmasını sağlamıştı!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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