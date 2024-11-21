Yenir, Omega 5: Arkeologlar Tarafından Keşfedilmiş Dünyanın En Eski Yiyecekleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yenir, Omega 5: Arkeologlar Tarafından Keşfedilmiş Dünyanın En Eski Yiyecekleri
Hiç binlerce yıl öncesine ait bir yiyeceğin günümüze ulaştığını duydunuz mu? Arkeologların bulduğu bu kalıntılar, geçmişten gelen lezzetlerle bizi şaşırtıyor. Antik lezzetler, insanlık tarihine hiç beklemediğimiz bir tat katıyor. Her biri, 'O zamanlar insanlar ne yerdi?' sorusuna cevap veriyor! Öyleyse gelin beraber bakalım 👇🏻
10. 2.000 yıllık kurutulmuş sığır eti 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Bataklık yağı 👇🏻
8. Açılmamış en eski şarap şişesi 👇🏻
7. 140 yıllık zehirli Viktorya Dönemi birası
6. 5.500 yıllık yanmış ekmek! 👇🏻
5. Hayır solucan değil: 4.000 yıllık noodle'lar
4. Antik Mısır mezarlığında bulunan bal 👇🏻
3. 7.000 yıllık patlamış mısır 👇🏻
2. 2.000 yıllık turşu balıklar 👇🏻
1. 2.400 Yıllık Yunan salata sosu 👇🏻
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın