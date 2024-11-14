Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Hayatın bazen garip ve hatta gerçekdışı görünebileceğini hepimiz fark etmişizdir. Bu anlar, sanki bir bilgisayar simülasyonunun içinde yaşıyormuşuz hissini yaratır. Özellikle bazı fotoğraflar, simülasyon fikrini desteklercesine gerçekliğe meydan okur nitelikte. Gözlerinize inanamayacağınız, açıklaması zor bu kareleri keşfetmeye hazır mısınız? Birbirinden ilginç görseller sizi bekliyor!
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1. Ctrl+C, Ctrl+V yapılmış!
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2. Şimdi ikna oldunuz işte değil mi?
3. İlk bakışta anlam verememeniz normal. Ancak bunlar birer apartman!
4. Simülasyon bozulmuş yine...
5. Filmlerdeki kötü karakterlerin oluşturduğu çemberleri hatırlattı!
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6. 40 yılda bir denk gelebileceğiniz "12" tutulması.
7. Sanırım biri base atıyor...
8. Kedilerin uzaylı olduğunu bilmeyen var mı? Duyan, duymayana söylesin!
9. Sanki arada ayna varmış gibi.
10. Bulutlar yüklenme aşamasında!
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