Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar
Bazen bir fotoğrafa baktığınızda, gerçekliğin sınırlarında dolaştığınızı hissettiğiniz oluyor mu? Sanki hayatın kendisi bir simülasyonmuş gibi, gördüğünüz şey aklınızı karıştırır. Tesadüfler ve görsel illüzyonlar, bu düşünceyi daha da güçlendirebilir. İşte sizi şaşkına çevirecek ve 'Gerçek mi bu?' dedirtecek görüntülerle dolu bir yolculuk. Hazırsanız, simülasyonun perde arkasını aralamaya başlayalım!
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1. Default_juice yazısı her şeyi kanıtlar nitelikle sanki?
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2. McDonalds'ın normalde sarı olan logosunu mavi görmeyi hiç beklemiyordunuz değil mi?
3. 30 Şubat derken??? 🤨
4. Yine bir kırılma yaşanmış.
5. Bina 2 boyutlu mu yoksa bize mi öyle geliyor?
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6. Film seti gibi valla!
7. Sanki başka bir evrenden gönderilmiş mesaj gibi değil mi?
8. Hepsi aynı yere spawn olmuş 🫠
9. Yine aynı şekilde 👇🏻👇🏻
10. Base atıyor olabilirler mi?
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11. Kedilerin uzaylı olduğunu söylememize gerek yok sanırım.
12. Sims'ten fırlamış gibi!
13. Fizik, bu binaya işlemiyor!
14. Kapı başka bir evrene mi açılıyor? 🤨
15. Bu fotoğrafı açıklayabilecek dahi okuyucularımızı bekliyoruz!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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