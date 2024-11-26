Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 10 İcadı
Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 10 İcadı
İnsanlık tarihine damga vuran bazı icatlar var ki hayatı kolaylaştırmaktan çok, 'Bunu kim neden yapmış olabilir?' dedirtiyor. Şimdi bu icatları görünce siz de kendi kendinize sormadan edemeyeceksiniz. İnsanlar gerçekten bunu mu düşünmüş demeye hazır olun. Hadi başlayalım! Sizi şöyle aşağıya alabiliriz 👇🏻
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10. Trene Hayvan Gücüyle Hız Katın: "Impulsoria"
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9. Grup Tıraşına Hazır mısınız? "Grup Tıraş Makinesi"
8. Eller Serbest Telefon Deneyimi: "Nose Stylus"
7. Çim Üzerinde Yürüme Hissi: "Çimli Parmak Arası Terlikler"
6. Bahşiş Pazarlığına Son: "Otomatik Bahşiş Talep Edici"
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5. Deniz Üzerinde Yürüyüş: "Deniz Ayakkabıları"
4. Tek Sigara Yetmez: "Zincirleme Sigara İçme Cihazı"
3. İlk Bisiklet mi, Efsane mi? "Le Celerifere"
2. Her Araziye Uygun Araba: "Arazi Arabası"
1. Kar Fırtınalarına Karşı: “Kar Koruyucuları”
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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