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Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 10 İcadı

Neden Yapıldığını Anlamakta Zorlanacağınız Dünyanın En Garip 10 İcadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 22:04

İnsanlık tarihine damga vuran bazı icatlar var ki hayatı kolaylaştırmaktan çok, 'Bunu kim neden yapmış olabilir?' dedirtiyor. Şimdi bu icatları görünce siz de kendi kendinize sormadan edemeyeceksiniz. İnsanlar gerçekten bunu mu düşünmüş demeye hazır olun. Hadi başlayalım! Sizi şöyle aşağıya alabiliriz 👇🏻

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10. Trene Hayvan Gücüyle Hız Katın: "Impulsoria"

10. Trene Hayvan Gücüyle Hız Katın: "Impulsoria"

1850'lerde Clemente Masserano, raylı sistemlerde hayvan gücünü kullanmak için bu makineyi geliştirdi. Görünüşe göre o dönemler, demir atlar yerine gerçek atlar tercih ediliyordu.

9. Grup Tıraşına Hazır mısınız? "Grup Tıraş Makinesi"

9. Grup Tıraşına Hazır mısınız? "Grup Tıraş Makinesi"

Bu 19. yüzyıl makinesi aynı anda 12 kişiyi tıraş edebiliyordu. Ama yüz şekillerini algılayamadığı için tıraş deneyimini pek de konforlu hale getiremedi...

8. Eller Serbest Telefon Deneyimi: "Nose Stylus"

8. Eller Serbest Telefon Deneyimi: "Nose Stylus"

Dominic Wilcox'un icadı olan bu burun kalemi, telefon kullanırken diğer elinizi serbest bırakmanıza olanak tanıyor. İlginç ama kullanışlı mı? Tartışılır.

7. Çim Üzerinde Yürüme Hissi: "Çimli Parmak Arası Terlikler"

7. Çim Üzerinde Yürüme Hissi: "Çimli Parmak Arası Terlikler"

Terliğinizin altında çim varmış gibi hissettiren bu icat, doğa özlemi çekenler için tasarlanmış. Hem yürüyüş hem de yeşillik bir arada.

6. Bahşiş Pazarlığına Son: "Otomatik Bahşiş Talep Edici"

6. Bahşiş Pazarlığına Son: "Otomatik Bahşiş Talep Edici"

1955’te Russell E. Oakes tarafından tasarlanan bu cihaz, otel çalışanlarının bahşişlerini artırmayı amaçlıyordu. Yetersiz bir bahşiş verdiğinizde cihaz size “No Sale” diyordu. Sinir bozucu ama yaratıcı, değil mi?

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5. Deniz Üzerinde Yürüyüş: "Deniz Ayakkabıları"

5. Deniz Üzerinde Yürüyüş: "Deniz Ayakkabıları"

M. W. Hulton’un icadı olan bu deniz ayakkabıları, ördek ayağı şeklindeki pervanelerle denizde hareket etmenizi sağlıyordu. Ama maalesef fazla uzağa gitmeyi beklemeyin!

4. Tek Sigara Yetmez: "Zincirleme Sigara İçme Cihazı"

4. Tek Sigara Yetmez: "Zincirleme Sigara İçme Cihazı"

Bu zincirleme sigara içme cihazı, tek bir sigara yerine birkaç taneyi aynı anda yakmanızı sağlıyordu. 'Daha fazla duman, daha fazla keyif' sloganıyla mı çıktı dersiniz?

3. İlk Bisiklet mi, Efsane mi? "Le Celerifere"

3. İlk Bisiklet mi, Efsane mi? "Le Celerifere"

1791’de Comte de Sivrac tarafından icat edilen bu pedalı olmayan bisiklet, dönemin en yenilikçi ulaşım araçlarından biri olarak lanse edilmişti. Ancak gerçekten icat edilmiş mi yoksa sadece bir hikaye mi? Tartışmalı.

2. Her Araziye Uygun Araba: "Arazi Arabası"

2. Her Araziye Uygun Araba: "Arazi Arabası"

1936’da İngiltere’de tasarlanan bu araç, dik yokuşlarda bile sürüş sağlayabiliyordu. Ancak tekerlek sayısı o kadar fazlaydı ki kullanımı tam bir işkenceye dönüyordu.

1. Kar Fırtınalarına Karşı: “Kar Koruyucuları”

1. Kar Fırtınalarına Karşı: “Kar Koruyucuları”

1939’da Kanadalılar tarafından geliştirilen bu plastik maske, kar fırtınasında yüzünüzü korumayı amaçlıyordu. Ancak pek de rahat olmadığı için yaygınlaşmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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