Bu Nasıl Hayal? Köpeğe Dönüşmek İçin 12.500 Euro Harcayan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi

Hayal gücü sınır tanımayan bir adam düşünün: 12 bin euro harcayıp köpek olan biri! Toco, Border Collie kostümüyle dört ayak üzerinde gezip bu hayatı benimsedi. Ancak şimdi gözünü başka bir hayvan olmaya dikmiş gibi görünüyor. Görünüşe göre 'köpek yaşamı' ona yetmemiş!

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