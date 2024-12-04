Bu Nasıl Hayal? Köpeğe Dönüşmek İçin 12.500 Euro Harcayan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
Bu Nasıl Hayal? Köpeğe Dönüşmek İçin 12.500 Euro Harcayan Adamın Akıllara Durgunluk Veren Hikayesi
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Toco, Japonya’da yaşayan ve çocukluk hayalini gerçekleştirmek için inanılmaz bir adım atan biri. Çocukluk hayalini gerçekleştirme amacıyla bir Japon firması olan Zeppet’e 12 bin euro ödedi.
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Firma, film ve televizyon için heykel ve model tasarlayan bir stüdyo. Bu yatırımın sonunda Toco, en sevdiği köpek türü olan Border Collie’nin birebir kopyası bir kostüme sahip oldu.
Kostümüyle sadece evinin içinde vakit geçirmedi; yürüyüşlere çıktı, dört ayak üzerinde gezdi, hatta kuyruğunu sallayıp havladı.
İlk başta bu ilginç hobisini gizleyen Toco, zamanla kostümüyle dış dünyaya da açıldı. YouTube’da videolar paylaşarak “köpek yaşamı” tecrübelerini hayranlarıyla paylaştı.
Toco, köpek olmanın verdiği özgürlüğün tadını çıkardıktan sonra, gözünü başka hayvanlara çevirdi. Japon haber kanalı WanQol’a verdiği röportajda, dönüşmek istediği hayvanlar arasında panda, ayı, tilki ve kedi olduğunu söyledi.
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Toco’nun bu sıra dışı hayali, aslında çocukluk yıllarından bu yana hissettiği bir dönüşüm arzusuna dayanıyor. İnsanların onu “tuhaf” bulacağından korktuğu için bu hobisini genellikle gizli tutuyor.
Ailesi ve arkadaşları bu durumu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etmiş.
Şimdilerde yeni bir hayvana dönüşme fikri üzerinde çalışıyor ve bu hayalini gerçekleştirebileceği günü sabırsızlıkla bekliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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