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Okuyunca İnanamayacağınız Tıp Tarihinde Yaşanmış En İlginç 5 Vaka

Okuyunca İnanamayacağınız Tıp Tarihinde Yaşanmış En İlginç 5 Vaka

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 14:53

Tıp tarihi, insan bedeninin sınırlarını zorlayan olaylarla doludur. Bazı vakalar bilimin sınırlarını zorlamış, bazıları ise açıklanamayan birer gizem olarak kalmıştır. Bu hikayeler, hem bilim insanlarını hem de insanlığı hayrete düşürmüştür. İnsan bedeninin dayanıklılığı ve doğanın gariplikleri her zaman şaşırtıcıdır. İşte sizi hem düşündürecek hem de şaşırtacak beş ilginç vaka!

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1. Hastane personelini bayıltan kadın: Gloria Ramirez

1. Hastane personelini bayıltan kadın: Gloria Ramirez

1994 yılında Gloria Ramirez, hastaneye getirildiğinde kimse onun “Zehirli Kadın” olarak anılacağını tahmin edemezdi. Vücudundan yayılan garip bir yağlı parlaklık ve kanındaki amonyak izleri, doktorları bile şaşırtmıştı. Ancak daha tuhafı, hastane personelinin birer birer bayılması ve çeşitli sağlık sorunları yaşamasıydı.

İlk başta bunun kitle histerisi olduğu söylendi ancak yapılan araştırmalar, Ramirez’in kanserini tedavi etmek için kullandığı DMSO isimli maddenin, oksijenle temas ettiğinde toksik bir bileşiğe dönüştüğünü ortaya koydu.

İlk başta bunun kitle histerisi olduğu söylendi ancak yapılan araştırmalar, Ramirez’in kanserini tedavi etmek için kullandığı DMSO isimli maddenin, oksijenle temas ettiğinde toksik bir bileşiğe dönüştüğünü ortaya koydu.

Yine de Ramirez’in ailesi bu iddiaları reddetti ve kesin bir sonuç hala bulunamadı.

2. Beyinsiz yaşamak mümkün mü? Evet!

2. Beyinsiz yaşamak mümkün mü? Evet!

Beyin, insan vücudu için vazgeçilmezdir. Ancak Fransız bir adam, yalnızca %10 beyin dokusuyla hayatını sürdürerek doktorları şaşkına çevirdi. Çocukluğundan beri beynindeki sıvının normal şekilde boşalamadığı tespit edilen bu adam, iki çocuklu bir baba olarak sıradan hayat sürdü.

Diğer ilginç örnekler arasında beyinciği olmadan yaşayan Çinli bir kadın ve sadece beyin sapıyla hayatını devam ettiren bir genç de var. Tıp dünyası hala bu vakaların sırrını çözmeye çalışıyor.

Diğer ilginç örnekler arasında beyinciği olmadan yaşayan Çinli bir kadın ve sadece beyin sapıyla hayatını devam ettiren bir genç de var. Tıp dünyası hala bu vakaların sırrını çözmeye çalışıyor.

3. Beynine demir çubuk saplanan adam: Phineas Gage

3. Beynine demir çubuk saplanan adam: Phineas Gage

Phineas Gage, tıp tarihinin en ünlü kazazedelerinden biri. Bir demir çubuk, Vermont’ta bir demiryolu çalışması sırasında kafatasını delip geçti. Gage, bu korkunç kazadan sağ kurtuldu ve ertesi gün doktoruyla şakalaşacak kadar iyi durumdaydı.

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Ancak bu kazanın sonuçları fiziksel olduğu kadar psikolojikti de. Beyin hasarı, Gage’in kişiliğinde büyük değişikliklere yol açtı ve çevresi onun artık "eski Phineas" olmadığını söylüyordu. Gage’in kafatası bugün Harvard Üniversitesi’nde sergileniyor.

Ancak bu kazanın sonuçları fiziksel olduğu kadar psikolojikti de. Beyin hasarı, Gage’in kişiliğinde büyük değişikliklere yol açtı ve çevresi onun artık "eski Phineas" olmadığını söylüyordu. Gage’in kafatası bugün Harvard Üniversitesi’nde sergileniyor.

Hikayesini bu içeriğimizden daha detaylı okuyabilirsiniz:

4. 19. yüzyılda i̇nsanların dişleri gerçekten patlıyordu!

4. 19. yüzyılda i̇nsanların dişleri gerçekten patlıyordu!

Diş ağrısı, tarih boyunca insanların korkulu rüyası olmuştur. Ancak 1800’lerde bazı insanların dişlerinin, tam anlamıyla patladığı rapor edilmiştir. Letitia D. isimli bir kadın, patlayan dişiyle birlikte korkunç ağrısından kurtulduğunu bile anlatmıştır.

Bu garip fenomenin nedeni asla tam olarak anlaşılamadı. En mantıklı teori, diş dolgularında kullanılan farklı metallerin bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturduğu yönünde. Ancak modern tıpta bu tür vakalar bir daha yaşanmadı.

Bu garip fenomenin nedeni asla tam olarak anlaşılamadı. En mantıklı teori, diş dolgularında kullanılan farklı metallerin bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturduğu yönünde. Ancak modern tıpta bu tür vakalar bir daha yaşanmadı.

Chris Sands, 14 saat boyunca her iki saniyede bir hıçkırık nöbetleri geçirerek hayatını kabusa çeviren nadir bir hastalığa sahipti. Doktorlar başlangıçta bir neden bulamadılar, ta ki bir Japon televizyon programında Sands’in hikayesini duyan bir doktor, onun beyin sapında bir tümör olduğunu keşfedene kadar.

5. Bitmeyen hıçkırıklar ve beyin tümörü bağlantısı

5. Bitmeyen hıçkırıklar ve beyin tümörü bağlantısı

Tümörün alınmasıyla Sands’in hıçkırıkları büyük ölçüde sona erdi. Ancak hıçkırık rekoru hala Charles Osborne’a ait: Tam 68 yıl boyunca süren hıçkırıkları, 1990’da hiçbir sebep olmadan son buldu.

Tümörün alınmasıyla Sands’in hıçkırıkları büyük ölçüde sona erdi. Ancak hıçkırık rekoru hala Charles Osborne’a ait: Tam 68 yıl boyunca süren hıçkırıkları, 1990’da hiçbir sebep olmadan son buldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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