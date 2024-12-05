Beyni Delip Geçen Demir Çubukla Hayatta Kalan Adam: Phineas Gage’in Akıl Almaz Hikayesi!
Beyni Delip Geçen Demir Çubukla Hayatta Kalan Adam: Phineas Gage’in Akıl Almaz Hikayesi!
Beyninizin bir demir çubukla delindiğini ve hayatta kaldığınızı hayal edin. İmkansız gibi geliyor, değil mi? Ancak 1848 yılında, bir tren rayı inşaatında çalışan 25 yaşındaki Phineas Gage, tam da bunu yaşadı. Bu inanılmaz kazadan sağ kurtulmakla kalmadı, bilim dünyasında devrim niteliğinde bir çalışmanın başlangıcı oldu. Gelin hikayesine beraber bakalım.
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Phineas Gage’in başına gelenler, sıradan bir iş gününde bir anda gerçekleşti. Bir patlama sonucu elindeki demir çubuk, sol gözünün altından girip kafatasından çıkarak 25 metre uzağa düştü.
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Sol ön lobu neredeyse tamamen hasar görmüş olmasına rağmen Gage, kısa bir süre içinde ayağa kalkıp yardım almaya gidebildi.
Doktoru Edward Williams, bu olayın bir mucize olduğunu düşünüyordu. Gage, ölümcül yarasına rağmen konuşabiliyor ve hareket edebiliyordu.
Phineas Gage, fiziksel olarak iyileşti ancak kazadan sonra tamamen farklı bir insana dönüştü. Gage’i tanıyanlar, onun eskiden nazik ve sorumluluk sahibi bir insan olduğunu söylerken, kazadan sonra öfke nöbetleri geçiren, küfür eden ve agresif bir karaktere sahip olduğunu belirtiyorlardı.
Bunun nedeni, beynindeki prefrontal kortekste oluşan ciddi hasardı. Bu bölge, kişilik ve sosyal davranışlarımızın kontrol edildiği bir merkez olarak biliniyor.
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Phineas Gage’in vakası, nörobilim alanında bir dönüm noktası oldu. Dr. John Martyn Harlow’un raporları sayesinde, beyin travmaları ile kişilik değişimleri arasındaki bağlantı ilk kez bilimsel olarak ortaya kondu.
Uzmanlara göre Gage’in kazadan sağ çıkma olasılığı 10 milyonda bir. Dr. John Van Horn ve ekibinin detaylı çalışmaları, bu tür bir kazada hayatta kalmanın ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu bilimsel olarak da doğruladı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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