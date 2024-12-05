Beyni Delip Geçen Demir Çubukla Hayatta Kalan Adam: Phineas Gage’in Akıl Almaz Hikayesi!

Beyninizin bir demir çubukla delindiğini ve hayatta kaldığınızı hayal edin. İmkansız gibi geliyor, değil mi? Ancak 1848 yılında, bir tren rayı inşaatında çalışan 25 yaşındaki Phineas Gage, tam da bunu yaşadı. Bu inanılmaz kazadan sağ kurtulmakla kalmadı, bilim dünyasında devrim niteliğinde bir çalışmanın başlangıcı oldu. Gelin hikayesine beraber bakalım.

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