Bizdekinden Çok Farklı: Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?

Evimizde kullandığımız tuvalet kapakları genellikle tam oval şekildedir, değil mi? Ancak yurt dışında özellikle ABD’de, kamuya açık tuvaletlerde karşılaşabileceğiniz açık ön kapaklar (U şekilli kapaklar) farklı bir deneyim sunuyor. İlk bakışta sadece ilginç bir tasarım gibi gelse de aslında bu kapakların seçilmesinin çok mantıklı ve hijyen odaklı nedenleri var. Gelin, neden bu kadar yaygın olduklarını birlikte keşfedelim. Sizi aşağıya alalım. 👇🏻