Bizdekinden Çok Farklı: Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?
Bizdekinden Çok Farklı: Yurt Dışındaki Tuvalet Kapakları Neden U Şeklinde?
Evimizde kullandığımız tuvalet kapakları genellikle tam oval şekildedir, değil mi? Ancak yurt dışında özellikle ABD’de, kamuya açık tuvaletlerde karşılaşabileceğiniz açık ön kapaklar (U şekilli kapaklar) farklı bir deneyim sunuyor. İlk bakışta sadece ilginç bir tasarım gibi gelse de aslında bu kapakların seçilmesinin çok mantıklı ve hijyen odaklı nedenleri var. Gelin, neden bu kadar yaygın olduklarını birlikte keşfedelim. Sizi aşağıya alalım. 👇🏻
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Her şey, 1955 yılında ABD’de yayımlanan American Standard National Plumbing Code (ASNPC) ile başladı. Bu standartlar, kamuya açık tuvaletlerde kullanılacak kapaklar için bazı net kurallar belirliyordu:
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“Kamuya açık klozetlerde kullanılacak tüm oturaklar, ön kısmı açık şekilde tasarlanmalıdır.”
Bu düzenleme, 1973 yılında daha da genişletildi ve International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) tarafından desteklenerek, U şekilli tuvalet kapaklarının yaygınlaştırılması sağlandı.
İlk ve en önemli sebeplerden biri de hijyen! Kamuya açık tuvaletlerin sık sık temizlenmediğini düşündüğümüzde, bu tasarım kullanıcıların oturma bölgesiyle minimum temasını sağlıyor.
Ayrıca kadınların perineal bölgeyi temizlerken ellerinin kapağa temas etme riskini en aza indiriyor. Erkekler için de bu tasarım oldukça kullanışlı. Ön taraftaki açık kısım, özellikle oturup kalkarken oluşabilecek istemsiz temasları azaltıyor.
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Böylece hem hijyen sağlanıyor hem de daha konforlu bir kullanım mümkün oluyor.
Oval kapaklar, ev ortamında daha konforlu oldukları için tercih ediliyor. Kendi evinizde temizlikten siz sorumlu olduğunuz için hijyen kaygısı daha düşük oluyor.
Ayrıca tam oval tasarımın estetik olarak daha hoş bir görüntü sunduğu da bir gerçek.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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