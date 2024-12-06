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Çoğu Kişinin Hiç Görmediği Tarihin Derinliklerine İnen 10 Büyüleyici Fotoğraf

Çoğu Kişinin Hiç Görmediği Tarihin Derinliklerine İnen 10 Büyüleyici Fotoğraf

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 13:34

Tarih boyunca pek çok 'ilk' anı, insanlık için dönüm noktası olmuştur. Ancak bu eşsiz anların görsel kanıtları çoğu kişinin gözünden kaçmıştır. Şimdi sizi, tarihin derinliklerinden gelen bu unutulmaz karelerle buluşturuyoruz. Her biri, geçmişe ışık tutan hayranlık uyandırıcı anları yansıtıyor.

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1. İlk sualtı fotoğrafı, 1899 civarı

1. İlk sualtı fotoğrafı, 1899 civarı

2. İlk motorlu uçuş, 17 aralık 1903

2. İlk motorlu uçuş, 17 aralık 1903

3. Dünya'nın ilk fotoğrafı, 1946

3. Dünya'nın ilk fotoğrafı, 1946

4. Dünyanın İlk motorlu denizaltısı, 1879

4. Dünyanın İlk motorlu denizaltısı, 1879

5. Buhar Adam, ilk Amerikan robotu, 24 mart 1868

5. Buhar Adam, ilk Amerikan robotu, 24 mart 1868
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6. Uzayda ilk zinya çiçeği açtı

6. Uzayda ilk zinya çiçeği açtı

7. Bir sörfçünün çekilen İlk fotoğrafı olduğu düşünülüyor, 1890

7. Bir sörfçünün çekilen İlk fotoğrafı olduğu düşünülüyor, 1890

8. Dev bir kalamarın çekilen ilk fotoğrafı, 1873

8. Dev bir kalamarın çekilen ilk fotoğrafı, 1873

9. Bir kayıt stüdyosunun ilk fotoğraf, 1898

9. Bir kayıt stüdyosunun ilk fotoğraf, 1898

10. Kör gaziler ilk yürüyüş etkinliğinde, 1922

10. Kör gaziler ilk yürüyüş etkinliğinde, 1922

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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