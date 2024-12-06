Çoğu Kişinin Hiç Görmediği Tarihin Derinliklerine İnen 10 Büyüleyici Fotoğraf
Çoğu Kişinin Hiç Görmediği Tarihin Derinliklerine İnen 10 Büyüleyici Fotoğraf
Tarih boyunca pek çok 'ilk' anı, insanlık için dönüm noktası olmuştur. Ancak bu eşsiz anların görsel kanıtları çoğu kişinin gözünden kaçmıştır. Şimdi sizi, tarihin derinliklerinden gelen bu unutulmaz karelerle buluşturuyoruz. Her biri, geçmişe ışık tutan hayranlık uyandırıcı anları yansıtıyor.
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1. İlk sualtı fotoğrafı, 1899 civarı
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2. İlk motorlu uçuş, 17 aralık 1903
3. Dünya'nın ilk fotoğrafı, 1946
4. Dünyanın İlk motorlu denizaltısı, 1879
5. Buhar Adam, ilk Amerikan robotu, 24 mart 1868
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6. Uzayda ilk zinya çiçeği açtı
7. Bir sörfçünün çekilen İlk fotoğrafı olduğu düşünülüyor, 1890
8. Dev bir kalamarın çekilen ilk fotoğrafı, 1873
9. Bir kayıt stüdyosunun ilk fotoğraf, 1898
10. Kör gaziler ilk yürüyüş etkinliğinde, 1922
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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