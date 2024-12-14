Başkalarının Evinde Gördükleri Tuhaf Kuralları Paylaşan Kişiler "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtecek

Bir Reddit kullanıcısı şöyle bir hikaye paylaşıyor:

'Bir arkadaşımın evine yemeğe davet edildim. Ancak yemek sonrası, benim ne kadar süre kaldığımı, ne kadar yemek yediğimi, hatta tuvaleti kaç kere kullandığımı hesapladılar ve benden bunun ücretini talep ettiler. Elektrik ve su kullanımımı bile yazmışlardı! Böyle bir şeyi asla kimseye yapamazdım.'