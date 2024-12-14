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Başkalarının Evinde Gördükleri Tuhaf Kuralları Paylaşan Kişiler "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtecek

Başkalarının Evinde Gördükleri Tuhaf Kuralları Paylaşan Kişiler "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 17:22

Misafir olduğunuz evlerde garip kurallarla karşılaştığınız oldu mu? Bazı insanlar için bu, alışılmadık bir deneyim olmaktan çıkıp şaşırtıcı hikayelere dönüşüyor .İşte sosyal medyada paylaşılmış en tuhaf ve absürt ev kuralları. Okudukça kendi kurallarınızın ne kadar normal olduğunu düşüneceksiniz! Gelin bakalım...

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9. Misafirsin Ama Faturayı Sen Ödeyeceksin!

9. Misafirsin Ama Faturayı Sen Ödeyeceksin!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle bir hikaye paylaşıyor:

'Bir arkadaşımın evine yemeğe davet edildim. Ancak yemek sonrası, benim ne kadar süre kaldığımı, ne kadar yemek yediğimi, hatta tuvaleti kaç kere kullandığımı hesapladılar ve benden bunun ücretini talep ettiler. Elektrik ve su kullanımımı bile yazmışlardı! Böyle bir şeyi asla kimseye yapamazdım.'

8. Bagel Havlusuna Dokunmayın!

8. Bagel Havlusuna Dokunmayın!

Bir başka kullanıcı, arkadaşının evindeki 'bagel havlusu' kuralını şöyle anlatıyor:

'Arkadaşımın babası, bagel yemek için özel bir kağıt havlu kullanırdı. Başka bir tabak ya da havlu kullanmak kesinlikle yasaktı. Eğer bagel havlusu doluysa, sıranı beklemek zorundaydın.'

7. Saat 8’de Uyumazsan Ne Olur?

7. Saat 8’de Uyumazsan Ne Olur?

Bazı kurallar sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de geçerli olabiliyor. Bir kullanıcı şunu anlatıyor:

'20’li yaşlarında bir arkadaşım, babasının koyduğu kurallar gereği saat 8’de yatağa gitmek zorundaydı. Arkadaşının evine gittiğinde bile geçerliydi! Saat 8’de babasını arayıp yatağa gittiğini söylemek zorundaydı. Tabii ki gerçekten yatmıyordu ama yine de bu kural çok garipti.'

6. Su İçmek Yasak Ama 7-Up Serbest!

6. Su İçmek Yasak Ama 7-Up Serbest!

Bazen sağlıkla ilgili olduğu iddia edilen kurallar daha da kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir Reddit kullanıcısının anlattığına göre:

'Arkadaşımın annesi, çok su içmenin vücutta bulunan besinleri sulandırdığına inanıyordu. Bu yüzden bize sadece bir bardak su içmemize izin veriyordu. Susadığımızda ise 7-Up içmemizi söylüyordu. Ben de banyoya gidip gizlice musluktan su içiyordum.'

5. Kapı Yok, Gizlilik de Yok!

5. Kapı Yok, Gizlilik de Yok!

Gizlilik? Bazı evlerde hiç mümkün değil. Bir kullanıcı şunu yazmış:

'Eşim çocukken, odasında kapı yoktu çünkü annesi 'Anne babandan bir şey saklamamalısın.' derdi. Gece uyurken bile kapıyı kapatmasına izin verilmezdi. Evlenince kapalı kapı arkasında uyumaya alışması zaman aldı.'

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4. Ehliyet Var Ama Kullanmak Yok!

4. Ehliyet Var Ama Kullanmak Yok!

Bazı kurallar hem mantık dışı hem de hayattan zevk almayı engelleyebiliyor. Bir Reddit kullanıcısı, kayınpederinin ilginç kuralını şöyle anlatıyor:

'Kayınpederim, eşime ve çocuklarıma ehliyet aldıktan sonra araba kullanmamalarını söyledi. Ona göre ehliyet 'bir çekmeceye koyulmalı ve 5 yıl boyunca orada beklemeliymiş.' Böylece sigorta masrafları azalıyormuş. Bu bilgiyi kadim sır gibi anlatırdı.'

3. Sümüklü Peçeteler Mutfak Çöpüne Atılamaz!

3. Sümüklü Peçeteler Mutfak Çöpüne Atılamaz!

Hijyenin gereğinden fazla detaylı bir hale gelmesi bazen işleri iyice karmaşıklaştırabiliyor. Bir kullanıcı başından geçenleri şöyle anlatıyor:

'Arkadaşımın mutfağında peçeteyle burnumu sildim ve çöpe atmaya yöneldim. Arkadaşım bir anda bağırarak 'Ne yapıyorsun? Sümüklü peçete mutfak çöpüne atılmaz!' dedi. Hemen peçeteyi çöpten çıkardı ve tuvalete gidip sifonla attı.'

2. Dolaptaki Biraya Dikkat Et!

2. Dolaptaki Biraya Dikkat Et!

Bazı ailelerde kurallar, içecek türlerine kadar uzanabiliyor. Bir Reddit kullanıcısının anlattığına göre:

'Eşim, çocukken bir arkadaşını evde ağırlamış. Arkadaşı buzdolabında bira görünce annesini aramış ve ağlayarak eve gitmek istediğini söylemiş. Annesi gelip hemen onu almış çünkü onların evinde 'bira görmek, konuşmak ya da düşünmek' bile yasaktı.'

1. Yemek İçin Hesap Tutan Aile

1. Yemek İçin Hesap Tutan Aile

Bazı kurallar sadece çocuklar için değil, tüm aile fertlerini etkiliyor. Bir kullanıcı arkadaşının ailesindeki sistemi şöyle anlatıyor:

'Arkadaşımın ailesi, yemek ve kıyafet gibi her masrafı 'tablo' olarak tutuyordu. Hatta bir gün arkadaşımın babasının atıştırmalıklarından yediğimiz için listeye ekleme yapıldı. Mezuniyet hediyesi olarak 'bu borçları sildiklerini' söylediler. Yani aslında hiçbir şey vermediler, sadece bizi masraflarımızla hatırlattılar.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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