Başkalarının Evinde Gördükleri Tuhaf Kuralları Paylaşan Kişiler "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtecek
Başkalarının Evinde Gördükleri Tuhaf Kuralları Paylaşan Kişiler "Bu Kadar da Olmaz" Dedirtecek
Misafir olduğunuz evlerde garip kurallarla karşılaştığınız oldu mu? Bazı insanlar için bu, alışılmadık bir deneyim olmaktan çıkıp şaşırtıcı hikayelere dönüşüyor .İşte sosyal medyada paylaşılmış en tuhaf ve absürt ev kuralları. Okudukça kendi kurallarınızın ne kadar normal olduğunu düşüneceksiniz! Gelin bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
9. Misafirsin Ama Faturayı Sen Ödeyeceksin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8. Bagel Havlusuna Dokunmayın!
7. Saat 8’de Uyumazsan Ne Olur?
6. Su İçmek Yasak Ama 7-Up Serbest!
5. Kapı Yok, Gizlilik de Yok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4. Ehliyet Var Ama Kullanmak Yok!
3. Sümüklü Peçeteler Mutfak Çöpüne Atılamaz!
2. Dolaptaki Biraya Dikkat Et!
1. Yemek İçin Hesap Tutan Aile
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın