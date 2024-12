Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Bir marketin et reyonunda çalışan bir kişi, her gün inanılmaz miktarda yiyeceğin çöpe gittiğini ifade ediyor:

'Her gün endüstriyel boyutta bir çöp kutusunu dolduracak kadar et, tavuk ve balık atıyorduk. Çalışanlara vermek veya bağış yapmak gibi bir seçenek yoktu. Her şey tarihlere göre hareket ediyordu ama siparişleri azaltmak gibi bir düzenleme de yapılmıyordu. Bu kadar kaliteli ürünün çöpe gitmesi gerçekten korkunçtu.'