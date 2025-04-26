Sakarya’da 21 Yaşındaki Bir Şahsın Bakımındaki Kraliyet Pitonu Korumaya Alındı

Ve yüksek fiyatlarda ticareti yapılarak satılıyor. Satın alan kişilerin evcil hayvan olarak benimsediği bu yasaklı ırklara olan sevgileri tartışılır ancak hayvanların ülkemize kaçak yollarla girebilmesi için yaşadığı eziyet vicdan sahiplerinin kabul edebileceği bir durum değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!