Sakarya’da 21 Yaşındaki Bir Şahsın Bakımındaki Kraliyet Pitonu Korumaya Alındı

Sakarya Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Arabacıalanı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılığın önüne geçebilmek adına düzenlenen çalışmalar sürerken operasyon gerçekleştirilen iş yerinde kraliyet pitonu bulundu. Türkiye’de bakılması yasaklı türlerden olan kraliyet pitonu korumaya alındı. 21 yaşındaki iş yeri sahibineyse para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
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Ne yazık ki ülkemizde yasaklı olmasına rağmen birçok hayvan kaçakçılık yoluyla giriş yaptırılıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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