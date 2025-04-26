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Sakarya’da 21 Yaşındaki Bir Şahsın Bakımındaki Kraliyet Pitonu Korumaya Alındı

Sakarya’da 21 Yaşındaki Bir Şahsın Bakımındaki Kraliyet Pitonu Korumaya Alındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.04.2025 - 15:27

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Sakarya Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Arabacıalanı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılığın önüne geçebilmek adına düzenlenen çalışmalar sürerken operasyon gerçekleştirilen iş yerinde kraliyet pitonu bulundu. Türkiye’de bakılması yasaklı türlerden olan kraliyet pitonu korumaya alındı. 21 yaşındaki iş yeri sahibineyse para cezası kesildi.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Ne yazık ki ülkemizde yasaklı olmasına rağmen birçok hayvan kaçakçılık yoluyla giriş yaptırılıyor.

Ne yazık ki ülkemizde yasaklı olmasına rağmen birçok hayvan kaçakçılık yoluyla giriş yaptırılıyor.

Ve yüksek fiyatlarda ticareti yapılarak satılıyor. Satın alan kişilerin evcil hayvan olarak benimsediği bu yasaklı ırklara olan sevgileri tartışılır ancak hayvanların ülkemize kaçak yollarla girebilmesi için yaşadığı eziyet vicdan sahiplerinin kabul edebileceği bir durum değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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