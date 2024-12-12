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Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2024 Yılı İçin Söylediği Tutan Kehanetleri

Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2024 Yılı İçin Söylediği Tutan Kehanetleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 16:29

Baba Vanga, dünya tarihine yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Kursk denizaltısının batışından 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok doğru kehanetiyle ünlenmiş olan bu kör kahin, 2024 yılı için de dikkat çeken öngörülerde bulunmuştu. 1996 yılında hayata gözlerini yummasına rağmen, kehanetleri hala merak uyandırıyor ve gündemdeki gelişmelerle bağlantılandırılıyor. Peki kendisi 2024 için ne demişti? Beraber bakalım.

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Baba Vanga, 2024 yılı için büyük bir ekonomik kriz öngörmüştü. Küresel ekonomi üzerindeki bu çöküşün izleri, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin yaşadığı resesyonlarla kendini göstermeye başlamıştı bile.

Baba Vanga, 2024 yılı için büyük bir ekonomik kriz öngörmüştü. Küresel ekonomi üzerindeki bu çöküşün izleri, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerin yaşadığı resesyonlarla kendini göstermeye başlamıştı bile.

2023’ün son çeyreğinde İngiltere’nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) %0.3 oranında düşerek ekonomiyi resesyona soktu.

2023’ün son çeyreğinde İngiltere’nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) %0.3 oranında düşerek ekonomiyi resesyona soktu.

Japonya’da ise 2023 yılının son çeyreğinde GSYİH %0.4 oranında küçüldü ve ülke, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Almanya’nın gerisine düştü.

Baba Vanga, 2024’te iklim değişikliğiyle bağlantılı büyük felaketler yaşanacağını söylemişti. Samantha Burgess’in Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden yaptığı açıklamaya göre, 2024’ün kayıtların en sıcak yılı olacağı artık neredeyse kesin.

Baba Vanga, 2024’te iklim değişikliğiyle bağlantılı büyük felaketler yaşanacağını söylemişti. Samantha Burgess’in Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nden yaptığı açıklamaya göre, 2024’ün kayıtların en sıcak yılı olacağı artık neredeyse kesin.

Vanga’nın tıp alanındaki öngörüleri arasında, Alzheimer ve kanser gibi hastalıklar için çığır açan tedaviler yer alıyordu.

Vanga’nın tıp alanındaki öngörüleri arasında, Alzheimer ve kanser gibi hastalıklar için çığır açan tedaviler yer alıyordu.

INTERLACE adlı klinik çalışma, rahim ağzı kanseri tedavisinde ölüm riskini %40 oranında azaltan bir yöntem geliştirdi.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024’te bilim insanlarının kanser aşısı geliştirmeye çok yakın olduğunu duyurdu. Ancak hangi kanser türlerinin hedeflendiği hala belirsiz.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024’te bilim insanlarının kanser aşısı geliştirmeye çok yakın olduğunu duyurdu. Ancak hangi kanser türlerinin hedeflendiği hala belirsiz.
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Vanga’nın en dikkat çekici kehanetlerinden biri, Suriye’nin düşüşüyle başlayacak bir dünya savaşıydı. Halep’teki çatışmalar ve isyancıların şehirleri ele geçirmesi, bu kehaneti yeniden gündeme getirdi.

Vanga’nın en dikkat çekici kehanetlerinden biri, Suriye’nin düşüşüyle başlayacak bir dünya savaşıydı. Halep’teki çatışmalar ve isyancıların şehirleri ele geçirmesi, bu kehaneti yeniden gündeme getirdi.

Kehanete göre, “Suriye düştüğünde Batı ve Doğu arasında büyük bir savaş başlayacak. Baharda Doğu’da bir savaş patlak verecek ve Batı’yı yok edecek bir Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşecek.”

Kehanete göre, “Suriye düştüğünde Batı ve Doğu arasında büyük bir savaş başlayacak. Baharda Doğu’da bir savaş patlak verecek ve Batı’yı yok edecek bir Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşecek.”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Merve

yılın o zamanı geldi demek ki...

Özgür Duman

Bu karıya göre 2010 yılında zaten başlamış olması gereken 3. Dünya savaşı 2014'te bitecekti. Tutmayınca mezarından yenisi uydurmuş sanırım 😅 Gerçek dışı habe... Devamını Gör

garibann

batı yok olmadan parfüm viski falan alaydık