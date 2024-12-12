Balkanların Nostradamus'u Baba Vanga'nın 2024 Yılı İçin Söylediği Tutan Kehanetleri

Baba Vanga, dünya tarihine yön veren isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Kursk denizaltısının batışından 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok doğru kehanetiyle ünlenmiş olan bu kör kahin, 2024 yılı için de dikkat çeken öngörülerde bulunmuştu. 1996 yılında hayata gözlerini yummasına rağmen, kehanetleri hala merak uyandırıyor ve gündemdeki gelişmelerle bağlantılandırılıyor. Peki kendisi 2024 için ne demişti? Beraber bakalım.