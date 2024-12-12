Bu Sefer Tutmadı: Ünlü Kahin Nostradamus'un 2024 Yılı İçin Söylediği Ancak Tutmayan Kehanetleri
Bu Sefer Tutmadı: Ünlü Kahin Nostradamus'un 2024 Yılı İçin Söylediği Ancak Tutmayan Kehanetleri
Nostradamus, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan kehanetleriyle tartışmaların odak noktası olmayı sürdürüyor. Ancak 2024 yılına dair söyledikleri, bu kez pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Peki kendisi 2024 için ne demişti? Gelin tutmayanlara beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻
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2024 kehanetleri neydi ilk önce bunu hatırlayalım.
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Nostradamus yorumcularına göre, 2024 bitmeden önce Kral Charles tahtından feragat edecekti. Bunun sebebi ise kendisine ve ikinci eşine karşı yapılan “persistan saldırılar” olacaktı.
Ayrıca Nostradamus’a göre, tahtın yeni sahibi "krallık işareti olmayan bir ada kralı" olacaktı. Ancak bu kehanetin çıkma ihtimali gittikçe azalmış gibi duruyor.
Bir diğer kehaneti ise "Bir kızıl düşman korkudan solacak ve büyük okyanusu dehşete düşürecek" şeklindeydi. Ancak bu ifadenin gerçek anlamını çözmek oldukça zor.
Bazı yorumcular, "kızıl düşmanın" komünizmle ilişkili olarak Çin’i temsil ettiğini iddia ediyor. Bu durumda Tayvan ile ilgili bir gerginlik ya da Çin’in denizlerde büyük bir savaşa girmesi olası görülmüş olabilir.
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Nostradamus’un önemli kehanetlerinden biri, yaşlı bir Papa’nın ölümü ve yeni bir seçim üzerineydi. Papa Francis, şu anda 88 yaşında ve Nostradamus’un tanımına oldukça uyuyor.
Ancak 2024 bitmeden Papa’nın ölmesi ve ardından görevini devralacak kişinin sert tartışmalara yol açacağı söylenen seçimi gerçekleşecek mi?
Her ne kadar bugüne kadar söyledikleri gerçekleşmemiş gibi görünse de tarihte bazı kehanetlerinin son dakikada hayat bulduğu iddiaları da mevcut.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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