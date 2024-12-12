Bu Sefer Tutmadı: Ünlü Kahin Nostradamus'un 2024 Yılı İçin Söylediği Ancak Tutmayan Kehanetleri

Nostradamus, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan kehanetleriyle tartışmaların odak noktası olmayı sürdürüyor. Ancak 2024 yılına dair söyledikleri, bu kez pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor. Peki kendisi 2024 için ne demişti? Gelin tutmayanlara beraber bakalım! Sizi aşağıya alabiliriz. 👇🏻