67 Gün Boyunca Buz Gibi Sibirya Denizi'nde Hayatta Kalmayı Başaran Rus Adamın İnanılmaz Hikayesi
67 Gün Boyunca Buz Gibi Sibirya Denizi'nde Hayatta Kalmayı Başaran Rus Adamın İnanılmaz Hikayesi
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Mikhail Pichugin, erkek kardeşi ve yeğeniyle birlikte küçük bir katamaranla denize açıldı. Güzergah basitti ancak işler ters gitmeye başladı. İletişim kurulamayan ekip, kaybolmuş ve okyanusun ortasında mahsur kalmıştı.
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Denize açıldıktan sonra birkaç hafta yetecek kadar yiyecekleri vardı. Ancak günler haftalara döndü ve 15 yaşındaki yeğeni ile kardeşi, zorlu şartlara yenik düştü. Pichugin ise hayatta kalma mücadelesine devam etti.
Mikhail Pichugin’in kurtarıldıktan sonra verilen ilk bilgiler, hayatta kalmasında kilit rol oynayan faktörleri ortaya koyuyor. Ailesi, Pichugin’in 100 kiloluk ağırlığının vücuduna ekstra direnç sağladığını düşünüyor.
Üstelik 67 gün boyunca kısıtlı miktarda yiyecek ve su ile dayanmayı başaran Pichugin, zorlu şartlara rağmen bilincini koruyarak dikkat çekti.
14 Ekim’de Kamçatka bölgesindeki Ust-Khayryuzovo yakınlarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edildi.
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Balıkçı teknesinin kamerasına yansıyan kurtarma anları, Pichugin’in ne kadar zor bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Üzerinde bir can yeleğiyle küçük katamaranında adeta umuda tutunan Pichugin, kurtarma ekiplerine ulaştığında bitkin ama bilinçliydi.
Rus yetkililer, trajik kayıpların ardından denizcilik güvenliği standartlarının ihlal edilip edilmediğini araştırıyor. İhmalkarlık sebebiyle iki veya daha fazla kişinin ölümüne yol açmakla ilgili soruşturma sürüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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