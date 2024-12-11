67 Gün Boyunca Buz Gibi Sibirya Denizi'nde Hayatta Kalmayı Başaran Rus Adamın İnanılmaz Hikayesi

Soğuk denizlerde geçen her an, yaşam mücadelesini daha da zorlaştırır. Peki ya 67 gün boyunca okyanusun ortasında hayatta kalmayı başarsaydınız? Rusya'nın doğusunda yaşanan bu olay, hayatta kalma azminin sınırlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki nasıl başardı? Gelin beraber bakalım 👇🏻

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