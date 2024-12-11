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Her Şey Şıklık Uğruna: Tarihin Birbirinden Garip Moda Akımları

Her Şey Şıklık Uğruna: Tarihin Birbirinden Garip Moda Akımları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 17:11

Güzel görünmek uğruna zaman içinde yapılan bazı moda tercihleri hem şaşırtıcı hem de biraz ürkütücü. Bugün bize garip gelen bu akımlar bir zamanlar zarafet simgesi sayılıyordu. Tarih boyunca güzellik standartları sürekli değişti ama bazıları gerçekten hayret verici! Modern makyaj uygulamaları bile, geçmişin bu ilginç moda akımlarıyla karşılaştırıldığında oldukça sıradan kalıyor. Gelin listede neler varmış bakalım! 👇🏻

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1. Viktorya Dönemi'nin Şaşırtıcı Modası: Erotik Piercingler

1. Viktorya Dönemi'nin Şaşırtıcı Modası: Erotik Piercingler

Viktorya dönemi, genelde kapalı giyim tarzıyla ve ciddi bir tavırla hatırlanır. Ancak bu dönemde, özellikle zengin kadınlar arasında göğüs ucu piercingleri oldukça popülerdi. 

Üstelik bu piercingler zincirlerle birbirine bağlanıyordu! Erkekler ise pantolonlarının dar kesiminden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek için genital piercing yaptırıyordu.

2. Antik Yunan'da Kaşın Zirvesi: Tek Kaş Güzelliği

2. Antik Yunan'da Kaşın Zirvesi: Tek Kaş Güzelliği

Antik Yunan’da tek kaş, zeka ve saflığın simgesiydi. Kadınlar doğal olarak tek kaşa sahip değillerse, sürmeyle kaşlarını birleştirirdi.

3. 17. Yüzyıl İngiltere'sinde Mavi Damar Modası

3. 17. Yüzyıl İngiltere'sinde Mavi Damar Modası

17. yüzyıl İngiltere’sinde kadınlar, ciltlerinin solgun görünmesi için ağır pudralar kullanırdı. Göğüs dekoltesinin popüler olduğu bu dönemde, kadınlar göğüslerine mavi damarlar çizerek şeffaf bir cilt görünümü yakalamaya çalışırdı.

4. Rönesans'ın Güzellik Standardı: Kısa Dişler

4. Rönesans'ın Güzellik Standardı: Kısa Dişler

Rönesans döneminde kadınların güzellik standartları oldukça detaylıydı. Geniş kalçalar ve ince bir bel gibi bildik özelliklerin yanı sıra, kısa dişler de bu listede yer alıyordu.

5. Antik Maya'nın Dramatik Estetiği: Kafatası Şekillendirme

5. Antik Maya'nın Dramatik Estetiği: Kafatası Şekillendirme

Antik Maya kültüründe, bebeklerin kafatasları bağlanarak şekillendirilirdi. Bu uygulama, güzellik sembolü olarak görülürdü ve sosyal sınıf fark etmeksizin uygulanırdı. Benzer uygulamalar, dünyanın pek çok yerindeki farklı topluluklarda da karşımıza çıkıyor.

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6. İkinci Dünya Savaşı'nda Çorap Boyama Akımı

6. İkinci Dünya Savaşı'nda Çorap Boyama Akımı

II. Dünya Savaşı sırasında naylon çorap bulmak zorlaşmıştı. Bu nedenle, kadınlar bacaklarına boya sürerek çorap etkisi yaratmaya çalışırdı.

Peki, siz bu ilginç akımlardan hangisine cesaret edebilirdiniz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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