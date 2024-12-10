Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz Sorusuna Verdiği Komik Cevaplarla Güldüren Mizahşörler
Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz Sorusuna Verdiği Komik Cevaplarla Güldüren Mizahşörler
Bazı sorular vardır ki ciddi bir cevap bekler, ama mizahşörlerin eline düşerse işler değişir! 'Bu alanı nasıl değerlendirirdiniz?' sorusu da tam böyle bir fırsat. Ciddi düşünceler yerine esprilerle karşılık verenler, herkesi kahkahalara boğmayı başarıyor. Cevaplar bazen o kadar yaratıcı ki akıllarda yer ediyor. İşte, güldüren cevaplardan en komikleri!
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"Siz bu alanı ne için kullanırdınız?" sorusunu soran kullanıcı, goygoy ateşini fişekledi bir kere!
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Bizdeki Espressolab'in yurt dışındaki hali herhalde! 👇🏻
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İşte dünyaca ünlü o sanat eseri!
En çok güldüğümüz bu oldu! 😂
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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