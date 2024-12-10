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Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz Sorusuna Verdiği Komik Cevaplarla Güldüren Mizahşörler

Bu Alanı Nasıl Değerlendirirdiniz Sorusuna Verdiği Komik Cevaplarla Güldüren Mizahşörler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 20:38

Bazı sorular vardır ki ciddi bir cevap bekler, ama mizahşörlerin eline düşerse işler değişir! 'Bu alanı nasıl değerlendirirdiniz?' sorusu da tam böyle bir fırsat. Ciddi düşünceler yerine esprilerle karşılık verenler, herkesi kahkahalara boğmayı başarıyor. Cevaplar bazen o kadar yaratıcı ki akıllarda yer ediyor. İşte, güldüren cevaplardan en komikleri!

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"Siz bu alanı ne için kullanırdınız?" sorusunu soran kullanıcı, goygoy ateşini fişekledi bir kere!

"Siz bu alanı ne için kullanırdınız?" sorusunu soran kullanıcı, goygoy ateşini fişekledi bir kere!
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Bizdeki Espressolab'in yurt dışındaki hali herhalde! 👇🏻

Bizdeki Espressolab'in yurt dışındaki hali herhalde! 👇🏻
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😂👇🏻

😂👇🏻
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İşte dünyaca ünlü o sanat eseri!

İşte dünyaca ünlü o sanat eseri!
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En çok güldüğümüz bu oldu! 😂

En çok güldüğümüz bu oldu! 😂
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Eminim ki birçoğumuz bunu yapardık 👇🏻

İşte o beklenen tweet geldi! 👇🏻

İşte o beklenen tweet geldi! 👇🏻
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Oyuncuların rüyası 👇🏻

Oyuncuların rüyası 👇🏻
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Çizim yeteneğine bayıldık...

Çizim yeteneğine bayıldık...
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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