"Büyükşehirde At Kullanabilir miyiz?" Sorusuyla Hem Güldüren Hem de Üzen Kullanıcı

Araba almak, biliyorsunuz ki özellikle son zamanlarda neredeyse imkansız olmuş durumda. E haliyle birçoğumuz yeni alternatifler arıyoruz. Şehirde at kullanmanın mümkünlüğünü sorgulayan bu paylaşım, ilginç bir tartışma başlattı. Hem esprili hem de düşündürücü bir konu haline gelen bu soruya kimler ne demiş beraber bakalım. Tepkiler aşağıda. 👇🏻