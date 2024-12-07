"Büyükşehirde At Kullanabilir miyiz?" Sorusuyla Hem Güldüren Hem de Üzen Kullanıcı
"Büyükşehirde At Kullanabilir miyiz?" Sorusuyla Hem Güldüren Hem de Üzen Kullanıcı
Araba almak, biliyorsunuz ki özellikle son zamanlarda neredeyse imkansız olmuş durumda. E haliyle birçoğumuz yeni alternatifler arıyoruz. Şehirde at kullanmanın mümkünlüğünü sorgulayan bu paylaşım, ilginç bir tartışma başlattı. Hem esprili hem de düşündürücü bir konu haline gelen bu soruya kimler ne demiş beraber bakalım. Tepkiler aşağıda. 👇🏻
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At kullanmanın büyükşehirde yasal olup olmadığını soran kullanıcı, öğretmen olduğunu belirtti 👇🏻
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Sınıfsaldır mesela 🥲👇🏻
Kimileri bu soruya ciddiye alırken 👇🏻
Kimileri de goygoya vurdu 😂👇🏻
Gelin tüm tepkilere ve cevaplara bakalım!
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Kullanıcının ilk başta biz de ciddi olmadığını düşünsek de...
Verdiği bu cevap üzmedi değil.
😂👇🏻
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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