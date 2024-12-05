Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımında Birbirlerini Fena Gömen 2 Arkadaşa Tepkiler Gecikmedi

TikTok ve Instagram'da son zamanlarda 'dinliyoruz ve yargılamıyoruz akımı' var biliyorsunuz ki. Akımın amacı, yanınızdaki kişi hakkında düşündüklerinizi söyleyip yargılamamak veya yargılanmamak. E bize de yargılama deyin başka bir şey demeyin! TikTok'ta @denizirakx adıyla paylaşım yapan iki arkadaş da yaptıkları bu akımla 'Bunlar nasıl arkadaş?' dedirtti. Gelin tepkilere beraber bakalım!