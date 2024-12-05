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Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımında Birbirlerini Fena Gömen 2 Arkadaşa Tepkiler Gecikmedi

Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımında Birbirlerini Fena Gömen 2 Arkadaşa Tepkiler Gecikmedi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 17:04

TikTok ve Instagram'da son zamanlarda 'dinliyoruz ve yargılamıyoruz akımı' var biliyorsunuz ki. Akımın amacı, yanınızdaki kişi hakkında düşündüklerinizi söyleyip yargılamamak veya yargılanmamak. E bize de yargılama deyin başka bir şey demeyin! TikTok'ta @denizirakx adıyla paylaşım yapan iki arkadaş da yaptıkları bu akımla 'Bunlar nasıl arkadaş?' dedirtti. Gelin tepkilere beraber bakalım!

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Her şey @CobanYildizimg adlı Twitter kullanıcısının, iki arkadaşı Twitter'da paylaşmasıyla başladı!

Birbirlerinin kombinleri, kahve tarzları ve yaşam stillerini eleştiren iki arkadaş, bazı kullanıcılar tarafından "Allah böyle arkadaştan uzak eylesin." yorumlarıyla karşılandı.

Birbirlerinin kombinleri, kahve tarzları ve yaşam stillerini eleştiren iki arkadaş, bazı kullanıcılar tarafından "Allah böyle arkadaştan uzak eylesin." yorumlarıyla karşılandı.

Gelin tüm tepkilere beraber bakalım!

Gelin tüm tepkilere beraber bakalım!
twitter.com

Yalnızlık yüzünden birbirlerine katlandıklarını söyleyen kullanıcılar da vardı 👇🏻

Yalnızlık yüzünden birbirlerine katlandıklarını söyleyen kullanıcılar da vardı 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Birbirlerini sevmediklerini iddia edenler de oldu 👇🏻

Birbirlerini sevmediklerini iddia edenler de oldu 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Bize de öyle gibi geldi 👇🏻

Bize de öyle gibi geldi 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻

👇🏻
twitter.com
twitter.com

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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