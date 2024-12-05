Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımında Birbirlerini Fena Gömen 2 Arkadaşa Tepkiler Gecikmedi
Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımında Birbirlerini Fena Gömen 2 Arkadaşa Tepkiler Gecikmedi
TikTok ve Instagram'da son zamanlarda 'dinliyoruz ve yargılamıyoruz akımı' var biliyorsunuz ki. Akımın amacı, yanınızdaki kişi hakkında düşündüklerinizi söyleyip yargılamamak veya yargılanmamak. E bize de yargılama deyin başka bir şey demeyin! TikTok'ta @denizirakx adıyla paylaşım yapan iki arkadaş da yaptıkları bu akımla 'Bunlar nasıl arkadaş?' dedirtti. Gelin tepkilere beraber bakalım!
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Birbirlerinin kombinleri, kahve tarzları ve yaşam stillerini eleştiren iki arkadaş, bazı kullanıcılar tarafından "Allah böyle arkadaştan uzak eylesin." yorumlarıyla karşılandı.
Gelin tüm tepkilere beraber bakalım!
Yalnızlık yüzünden birbirlerine katlandıklarını söyleyen kullanıcılar da vardı 👇🏻
👇🏻
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Birbirlerini sevmediklerini iddia edenler de oldu 👇🏻
😂👇🏻
Bize de öyle gibi geldi 👇🏻
👇🏻
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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